Український клуб оштрафували за критику суддів після матчу з мордобоєм: що відомо

Повідомляється, що причиною штрафу стало те, що головний тренер команди Олександр Яковенко у неприпустимій формі висловився про роботу рефері, які обслуговували поєдинок "Тризуба" проти херсонського "Дніпра" 5 січня.

"Пан Яковенко порушив пункт 1.9 статті 44 спортивного Регламенту чемпіонату

України з хокею з шайбою серед чоловіків на 2023-2024 роки. Відповідно до статті 21 Дисциплінарного кодексу, це рішення оскарженню не підлягає", - йдеться у заяві.

Додамо, що сума штрафу складає 5 000 грн.

За які слова оштрафували клуб Яковенка

Матч, який закінчився перемогою "Дніпра" з рахунком 2:4, виявився не лише результативним, а й дуже емоційним.

"Рахунок трохи не по грі. Нам судді, так би мовити, допомогли зі знаком мінус. Перший раз, коли шайба виходила із зони... Ми спіймали контратаку. Другий - коли розігрували більшість, то був поштовх на борт. Це явні дві хвилини [штрафу]. Але судді не побачили цього", - сказав після матчу тренер.

Також він пояснив часті сутички на льоду.

"Коли хлопці бачать, що незаслужено видаляють, або щось [судді] не помічають, тоді емоції зашкалюють", - відзначив наставник "Тризуба".

Матч між "Тризубом" і "Дніпром" у Києві (фото: facebook.com/HCTRY3UB)

Наразі "Тризуб" посідає 5 сходинку у чемпіонаті. "Дніпро" випереджає кременчуцьких хокеїстів на одну позицію, маючи дві гри в запасі.