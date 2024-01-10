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Украинский клуб оштрафовали за критику судей после матча с мордобоем: что известно

Александр Яковенко (фото: facebook.com/HCTRY3UB)
Автор: Дмитрий Войналович

Федерация хоккея Украины оштрафовала кременчугский клуб "Тризуб", выступающий в высшем дивизионе регулярного чемпионата, за критику судей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ФХУ в Facebook.

Сообщается, что причиной штрафа стало то, что главный тренер команды Александр Яковенко в недопустимой форме высказался о работе рефери, обслуживавших поединок "Тризуба" против херсонского "Днепра" 5 января.

Господин Яковенко нарушил пункт 1.9 статьи 44 спортивного Регламента чемпионата Украины по хоккею с шайбой среди мужчин на 2023-2024 годы. Согласно статье 21 Дисциплинарного кодекса это решение обжалованию не подлежит", - говорится в заявлении.

Добавим, что сумма штрафа составляет 5000 грн.

За какие слова оштрафовали клуб Яковенко

Матч, закончившийся победой "Днепра" со счетом 2:4, оказался не только результативным, но и очень эмоциональным.

"Счет немного не по игре. Нам судьи, так сказать, помогли со знаком минус. Первый раз, когда шайба выходила из зоны... Мы поймали контратаку. Второй - когда разыгрывали большинство, это был толчок на борт. Это явные две минуты [штрафа]. Но судьи не увидели этого", - сказал после матча тренер.

Также он объяснил частые стычки на льду.

"Когда ребята видят, что незаслуженно удаляют или что-то [судьи] не замечают, тогда эмоции зашкаливают", - отметил наставник "Тризуба".

Матч между "Тризубом" и "Днепром" в Киеве (фото: facebook.com/HCTRY3UB)

Сейчас "Тризуб" занимает 5 строчку в чемпионате. "Днепр" опережает кременчугских хоккеистов на одну позицию, имея две игры в запасе.

Ранее мы писали, что сборная Украины по хоккею объявила расширенный состав перед квалификацией на Олимпиаду.

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