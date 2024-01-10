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Збірна України з хокею оголосила розширений склад перед кваліфікацією на Олімпіаду

Середа 10 січня 2024 16:30
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Збірна України з хокею оголосила розширений склад перед кваліфікацією на Олімпіаду Хокейна збірна України назвала розширений склад перед Олімпійською кваліфікацією (фото: ФХУ)
Автор: Дмитро Войналович

Національна збірна України з хокею оголосила розширений склад гравців, які візьмуть участь у кваліфікації на зимові Олімпійські ігри 2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації хокею України.

Як відомо, 8-11 лютого наша збірна візьме участь у кваліфікаційному турнірі перед ОІ. Підопічні Дмитра Христича змагатимуться в групі J з Естонією, Південною Кореєю та Польщею.

Перед початком турніру Україна зіграє товариський матч проти збірної Кореї.

За підсумками збору тренерський штаб відбере 23 хокеїсти: 3 воротарі та 20 польових гравців.

Збірна України з хокею оголосила розширений склад перед кваліфікацією на Олімпіаду

Збірна України з хокею (фото: ФХУ)

Наразі розширений склад збірної України перед кваліфікаціє на Олімпіаду 2026 виглядає наступним чином:

Воротарі

  • Богдан Дьяченко, Олег Петров (обидва - Сокіл),
  • Кирило Кучер (Кременчук)
  • Едуард Захарченко (Дніпро)
  • Сергій Писаренко (Kaunas City, Литва)

Оборонці

  • Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина)
  • Пилип Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польща)
  • Євген Ратушний, Гліб Варава (обидва - Дніпро)
  • Віталій Андрейків (Zaglebie Sosnowiec, Польща)
  • Олексій Дахновський (HC Kosice U20, Словаччина)
  • Всеволод Толстушко (Сокіл)
  • Ігор Мережко (HK Spisska Nova Ves, Словаччина)
  • Денис Матусевич (Кременчук)
  • Артем Гребеник (Ketterä, Фінляндія)
  • Володимир Волков (HC Modre Kridla Slovan, Словаччина)
  • Артур Чолач (Sioux Falls Stampede, США)

Нападники

  • Олександр Пересунько (HK Poprad, Словаччина)
  • Андрій Денискін (Unia Oswiecim, Польща)
  • Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція)
  • Михайло Ковальчук (GKS Katowicе, Польща)
  • Денис Бородай, Вадим Мазур, Віктор Захаров, Олексій Янішевський, Володимир Чердак (усі - Сокіл)
  • Віталій Лялька, Гліб Крівошапкін (обидва - Кременчук),
  • Ілля Коренчук (GKS Tychy, Польща)
  • Даніїл Трахт (Lukko, Фінляндія)
  • Олексій Ворона (HK 95 Povazska Bystrica, Словаччина)
  • Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди)
  • Владислав Куцевич, Ярослав Панченко (обидва - Київ Кепіталз)
  • Микита Сидоренко (Дніпро)
  • Іларіон Купріянов (HC Dukla Jihlava, Чехія)

Збірна України з хокею оголосила розширений склад перед кваліфікацією на Олімпіаду

Збірна України з хокею (фото: ФХУ)

Хокейна збірна України та ОІ

Наша збірна дебютувала у кваліфікації до Олімпіади 1998. Тоді "синьо-жовті" виграли регіональну групу відбору, але вилетіли у фінальній пульці. Українці фінішували останніми в групі з Німеччиною, Словаччиною і Швейцарією.

Натомість успішною стала кваліфікація до Олімпійських ігор 2002 у Солт-Лейк-Сіті. Тоді наші хокеїсти вибороли путівку на зимову Олімпіаду разом із німцями та білорусами. У фінальному турнірі Україна лише за додатковими показниками поступилася першою сходинкою у групі та посіла 10-те місце на Іграх.

Відтоді українська команда на Олімпіадах не грала. Перед XXIV Іграми в Пекіні "синьо-жовті" вибули в третьому попередньому кваліфікаційному раунді, здобувши лише одну перемогу в трьох матчах.

Коли і де пройде Олімпіада 2026

Зимові Олімпійські ігри 2026 пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.

Це будуть четверті Олімпійські ігри, які проводяться в Італії. Раніше ця країна приймала зимові Олімпіади у 2006-му (Турин) і 1956-му (Кортіна д'Ампеццо), а також літні ОІ у 1960-му (Рим).

Також цікаво, що це будуть перші Ігри, які офіційно прийматимуть кілька міст-господарів.

Додамо, що приймати ОІ 2026 могло й українське місто. В рамках проєкту "Олімпійська надія України", яким передбачалася розбудова, відповідно до вимог МОК, олімпійської інфраструктури та туристичних об'єктів.

У 2014 році очікувалась подача заявки на проведення ОІ у Львові. Однак через початок російського вторгнення цю ідею довелося відкласти.

Потенційно Ігри могли пройти на локаціях у Трускавці, Стрию, Славському і Воловцю.

Нагадаємо, що раніше Міжнародна федерація хокею включила Росію в Олімпійські ігри 2026, але з одним важливим нюансом.

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