Збірна України з хокею оголосила розширений склад перед кваліфікацією на Олімпіаду
Національна збірна України з хокею оголосила розширений склад гравців, які візьмуть участь у кваліфікації на зимові Олімпійські ігри 2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації хокею України.
Як відомо, 8-11 лютого наша збірна візьме участь у кваліфікаційному турнірі перед ОІ. Підопічні Дмитра Христича змагатимуться в групі J з Естонією, Південною Кореєю та Польщею.
Перед початком турніру Україна зіграє товариський матч проти збірної Кореї.
За підсумками збору тренерський штаб відбере 23 хокеїсти: 3 воротарі та 20 польових гравців.
Збірна України з хокею (фото: ФХУ)
Наразі розширений склад збірної України перед кваліфікаціє на Олімпіаду 2026 виглядає наступним чином:
Воротарі
- Богдан Дьяченко, Олег Петров (обидва - Сокіл),
- Кирило Кучер (Кременчук)
- Едуард Захарченко (Дніпро)
- Сергій Писаренко (Kaunas City, Литва)
Оборонці
- Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина)
- Пилип Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польща)
- Євген Ратушний, Гліб Варава (обидва - Дніпро)
- Віталій Андрейків (Zaglebie Sosnowiec, Польща)
- Олексій Дахновський (HC Kosice U20, Словаччина)
- Всеволод Толстушко (Сокіл)
- Ігор Мережко (HK Spisska Nova Ves, Словаччина)
- Денис Матусевич (Кременчук)
- Артем Гребеник (Ketterä, Фінляндія)
- Володимир Волков (HC Modre Kridla Slovan, Словаччина)
- Артур Чолач (Sioux Falls Stampede, США)
Нападники
- Олександр Пересунько (HK Poprad, Словаччина)
- Андрій Денискін (Unia Oswiecim, Польща)
- Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція)
- Михайло Ковальчук (GKS Katowicе, Польща)
- Денис Бородай, Вадим Мазур, Віктор Захаров, Олексій Янішевський, Володимир Чердак (усі - Сокіл)
- Віталій Лялька, Гліб Крівошапкін (обидва - Кременчук),
- Ілля Коренчук (GKS Tychy, Польща)
- Даніїл Трахт (Lukko, Фінляндія)
- Олексій Ворона (HK 95 Povazska Bystrica, Словаччина)
- Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди)
- Владислав Куцевич, Ярослав Панченко (обидва - Київ Кепіталз)
- Микита Сидоренко (Дніпро)
- Іларіон Купріянов (HC Dukla Jihlava, Чехія)
Збірна України з хокею (фото: ФХУ)
Хокейна збірна України та ОІ
Наша збірна дебютувала у кваліфікації до Олімпіади 1998. Тоді "синьо-жовті" виграли регіональну групу відбору, але вилетіли у фінальній пульці. Українці фінішували останніми в групі з Німеччиною, Словаччиною і Швейцарією.
Натомість успішною стала кваліфікація до Олімпійських ігор 2002 у Солт-Лейк-Сіті. Тоді наші хокеїсти вибороли путівку на зимову Олімпіаду разом із німцями та білорусами. У фінальному турнірі Україна лише за додатковими показниками поступилася першою сходинкою у групі та посіла 10-те місце на Іграх.
Відтоді українська команда на Олімпіадах не грала. Перед XXIV Іграми в Пекіні "синьо-жовті" вибули в третьому попередньому кваліфікаційному раунді, здобувши лише одну перемогу в трьох матчах.
Коли і де пройде Олімпіада 2026
Зимові Олімпійські ігри 2026 пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.
Це будуть четверті Олімпійські ігри, які проводяться в Італії. Раніше ця країна приймала зимові Олімпіади у 2006-му (Турин) і 1956-му (Кортіна д'Ампеццо), а також літні ОІ у 1960-му (Рим).
Також цікаво, що це будуть перші Ігри, які офіційно прийматимуть кілька міст-господарів.
Додамо, що приймати ОІ 2026 могло й українське місто. В рамках проєкту "Олімпійська надія України", яким передбачалася розбудова, відповідно до вимог МОК, олімпійської інфраструктури та туристичних об'єктів.
У 2014 році очікувалась подача заявки на проведення ОІ у Львові. Однак через початок російського вторгнення цю ідею довелося відкласти.
Потенційно Ігри могли пройти на локаціях у Трускавці, Стрию, Славському і Воловцю.
Нагадаємо, що раніше Міжнародна федерація хокею включила Росію в Олімпійські ігри 2026, але з одним важливим нюансом.