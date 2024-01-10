Збірна України з хокею оголосила розширений склад перед кваліфікацією на Олімпіаду

Національна збірна України з хокею оголосила розширений склад гравців, які візьмуть участь у кваліфікації на зимові Олімпійські ігри 2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації хокею України.

Як відомо, 8-11 лютого наша збірна візьме участь у кваліфікаційному турнірі перед ОІ. Підопічні Дмитра Христича змагатимуться в групі J з Естонією, Південною Кореєю та Польщею.

Перед початком турніру Україна зіграє товариський матч проти збірної Кореї.

За підсумками збору тренерський штаб відбере 23 хокеїсти: 3 воротарі та 20 польових гравців.

Збірна України з хокею (фото: ФХУ)

Наразі розширений склад збірної України перед кваліфікаціє на Олімпіаду 2026 виглядає наступним чином:

Воротарі

Богдан Дьяченко, Олег Петров (обидва - Сокіл),

Кирило Кучер (Кременчук)

Едуард Захарченко (Дніпро)

Сергій Писаренко (Kaunas City, Литва)

Оборонці

Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина)

Пилип Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польща)

Євген Ратушний, Гліб Варава (обидва - Дніпро)

Віталій Андрейків (Zaglebie Sosnowiec, Польща)

Олексій Дахновський (HC Kosice U20, Словаччина)

Всеволод Толстушко (Сокіл)

Ігор Мережко (HK Spisska Nova Ves, Словаччина)

Денис Матусевич (Кременчук)

Артем Гребеник (Ketterä, Фінляндія)

Володимир Волков (HC Modre Kridla Slovan, Словаччина)

Артур Чолач (Sioux Falls Stampede, США)

Нападники

Олександр Пересунько (HK Poprad, Словаччина)

Андрій Денискін (Unia Oswiecim, Польща)

Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція)

Михайло Ковальчук (GKS Katowicе, Польща)

Денис Бородай, Вадим Мазур, Віктор Захаров, Олексій Янішевський, Володимир Чердак (усі - Сокіл)

Віталій Лялька, Гліб Крівошапкін (обидва - Кременчук),

Ілля Коренчук (GKS Tychy, Польща)

Даніїл Трахт (Lukko, Фінляндія)

Олексій Ворона (HK 95 Povazska Bystrica, Словаччина)

Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди)

Владислав Куцевич, Ярослав Панченко (обидва - Київ Кепіталз)

Микита Сидоренко (Дніпро)

Іларіон Купріянов (HC Dukla Jihlava, Чехія)

Збірна України з хокею (фото: ФХУ)

Хокейна збірна України та ОІ

Наша збірна дебютувала у кваліфікації до Олімпіади 1998. Тоді "синьо-жовті" виграли регіональну групу відбору, але вилетіли у фінальній пульці. Українці фінішували останніми в групі з Німеччиною, Словаччиною і Швейцарією.

Натомість успішною стала кваліфікація до Олімпійських ігор 2002 у Солт-Лейк-Сіті. Тоді наші хокеїсти вибороли путівку на зимову Олімпіаду разом із німцями та білорусами. У фінальному турнірі Україна лише за додатковими показниками поступилася першою сходинкою у групі та посіла 10-те місце на Іграх.

Відтоді українська команда на Олімпіадах не грала. Перед XXIV Іграми в Пекіні "синьо-жовті" вибули в третьому попередньому кваліфікаційному раунді, здобувши лише одну перемогу в трьох матчах.

Коли і де пройде Олімпіада 2026

Зимові Олімпійські ігри 2026 пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого.

Це будуть четверті Олімпійські ігри, які проводяться в Італії. Раніше ця країна приймала зимові Олімпіади у 2006-му (Турин) і 1956-му (Кортіна д'Ампеццо), а також літні ОІ у 1960-му (Рим).

Також цікаво, що це будуть перші Ігри, які офіційно прийматимуть кілька міст-господарів.

Додамо, що приймати ОІ 2026 могло й українське місто. В рамках проєкту "Олімпійська надія України", яким передбачалася розбудова, відповідно до вимог МОК, олімпійської інфраструктури та туристичних об'єктів.

У 2014 році очікувалась подача заявки на проведення ОІ у Львові. Однак через початок російського вторгнення цю ідею довелося відкласти.

Потенційно Ігри могли пройти на локаціях у Трускавці, Стрию, Славському і Воловцю.