Український дисидент і співзасновник Гельсінської групи Матусевич живе у хижі без опалення

Зігріватися в холодну пору року Миколі Івановичу доводиться за допомогою звичайної деревини. При цьому отримуючи 3700 гривень пенсії, громадському діячеві складно думати про купівлю дров.

Микола Матусевич (фото: poglyad.tv)

У публікації зазначається, що перед Новим роком міськрада Василькова визнала Матусевича почесним громадянином міста "і подарувала "купку мокрих дров".

Коли про це дізналася громадськість, одна жінка, яка просила не розголошувати її ім'я, подарувала дисиденту дві вантажівки сухих колотих дров за 18 тисяч гривень кожну, йдеться у матеріалі.

За словами історикині Дарії Гірної, небайдужі зібрали для Матусевича 100 тисяч гривень і він їх "дуже економно витрачає". Вона розповіла, що Микола Іванович може покращити свої житлові умови, якщо продасть земельну ділянку, на якій розташована хатина. Допомагає з цим дисиденту юристка Світлана Ренькас із власної ініціативи.

Микола Матусевич (фото: facebook.com/mykola.matusevych)

Микола Матусевич проживає у дерев'яній хатині на околиці Василькова (фото: Богдан Кутєпов / reporters.media)

Довідка: Микола Матусевич та Українська Гельсінська група

Микола Матусевич, уродженець села Матюші Київської області, є одним із десяти співзасновників Української Гельсінської групи, яка була заснована 9 листопада 1976 року (керівником став Микола Руденко). Інші члени-засновники:

Олександр Бердник

Петро Григоренко

Іван Кандиба

Левко Лук'яненко

Оксана Мешко

Мирослав Маринович

Ніна Строката

Олексій Тихий

УГГ виступала на захист переслідуваних за переконання, надавала їм моральну та юридичну допомогу. З другої половини 1970-х років виявилася в УРСР діяльним спікером прагнень українського народу до політичної та соціальної свободи та державної незалежності в рамках існуючого радянського законодавства та міжнародних договорів.

Матусевич у 70-х роках минулого століття з ризиком для життя передавав світові інформацію про порушення прав людини у РРФСР. КДБ застосовувало до УГГ жорстокі репресії. Зокрема Микола Матусевич за свою правозахисну діяльність відсидів у в'язницях 12 років. З 1989 року він проживає у Василькові.

Микола Матусевич (фото: facebook.com/mykola.matusevych)

В одному зі своїх інтерв'ю Матусевич так сказав про свою правозахисну діяльність: "Я нічого героїчного не робив - просто займався тим, до чого тягнулася душа: боронив людську гідність".

Думки та спогади про свою боротьбу за права людини, радянські застінки, і як працювала Українська Гельсінкська група, знаменитий дисидент озвучив у програмі "Обличчя Незалежності". Пропонуємо вам подивитися та послухати історію відважного правозахисника.

Відео: Микола Матусевич розповів 2021-го про дисидентський рух у СРСР, і як відсидів 12 років у таборах за правозахисну діяльність

Також минулого літа Матусевич звернувся до захисників України, які відбивають повномасштабну військову агресію РФ проти нашої країни.

Відео: звернення Миколи Матусевича до українських воїнів