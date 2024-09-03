Український бренд, що надихається Тіною Кароль, представить колекцію на Paris Fashion Week

La Spilla у лютому 2024 року заснували дві подруги - Софія Терещенко та Юлія Булавко. Назва бренду відсилає до прізвища однієї із засновниць - Юлії. З італійської La Spilla перекладається як "шпилька" чи "брошка".

Софія близько 7 років працювала моделлю з відомими світовими брендами, зокрема Max Mara, Pierre Cardin, Valentino і Roberto Cavalli. Спілкуючись за лаштунками із дизайнерами, швачками й закрійниками, вона завжди мріяла створити щось своє у сфері моди. Мрію подруги підтримала Юлія, яка також мала значний досвід у фешн-індустрії.

"Ввечері я телефоную їй з ідеєю, вранці дзвоню знову, і ми вже шукаємо закрійників, а через 3 дні замовляємо першу тканину на зразки", - говорить Софія.

Засновниці La Spilla (фото: пресслужба)

Зрештою світ побачила перша капсульна колекція La Spilla з восьми одиниць одягу. Більшу частину айтемів розробила Софія. До дебютної колекції увійшли топи з відкритою спиною, спідниці міді та максі, брюки, сукня, жакет і блуза вишуканих відтінків. Родзинкою дропу став білий аксесуар-трансформер Rosa, який можна одягати як топ або поверх костюму.

"Наша мета - створювати одяг, який за якістю не поступається світовим брендам, але доступний за ціною як в Україні, так і в Європі", - зазначає Юлія.

La Spilla дебютує на Paris Fashion Week з колекцією весна-літо (фото: пресслужба)

Музою бренду засновниці називають українську співачку Тіна Кароль. Артистка стала натхненням для багатьох дизайнів колекцій.

"Вона для нас - еталон елегантності, жіночності і природної української краси. Мріємо, щоби Тіна Кароль виходила на сцену саме в La Spilla", - говорить Софія.

Участь у Паризькому тижні моди

Раніше Софія вже працювала моделлю на Паризькому тижні моди й мала дружні стосунки з організаторами заходу. Коли дівчина оголосила про запуск власного бренду, вони підтримали її, почали слідкувати за розвитком La Spilla і зрештою цьогоріч запросили на Paris Fashion Week.

"Це була велика честь, адже відбір обмежений. Завдяки моїм професійним стосункам та високій якості одягу La Spilla бренд отримав унікальний шанс представити Україну на світовій модній арені", - зазначає Софія.

La Spilla дебютує на Paris Fashion Week з колекцією весна-літо (фото: пресслужба)