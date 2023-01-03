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"Здарували" на день народження: український айтішник віддав на ЗСУ шалену суму грошей

Українець самостійно зібрав кошти на машини для ЗСУ (фото: instagram.com/alex_slobozhenko)
Автор: Юлія Гаюк

Український підприємець Олександр Слобоженко влаштував благодійний аукціон, під час якого зібрав космічну суму грошей на допомогу ЗСУ. На ці кошти вже закупили машини для бійців у гарячих точках.

Скільки йому вдалося зібрати - читайте в матеріалі нижче.

Як організували масштабний аукціон

За словами Олександра, ідея провести аукціон народилася не в нього, а в одного з його друзів. Товариш уже мав подібний досвід, тому радо згодився допомогти з ініціативою.

"Я подумав, що якщо і святкувати в такий період, то варто зробити свято корисним для моєї країни. Тим паче я з першого дня повномасштабного вторгнення допомагаю нашій армії", - розповідає Олександр.

Так виглядають придбані для ЗСУ пікапи (фото: особистий архів)

За основу лотів взяли картини сучасного митця Михайла Дебело. Учасників аукціону привабила унікальність полотен, адже художник склеює шари дерева та інших елементів, що дозволяє зробити картини об'ємними. Така технологія поки єдина у світі.

Картини Михайла Дебело (фото: особистий архів)

Зрештою на заході вдалося зібрати 12 000 000 гривень, чого ніхто аж ніяк не очікував. На цю суму придбали 20 пікапів, які вже поїхали до бойових підрозділів у гарячих точках.

"Насамперед передали автівки нашим знайомим туди, де зараз вони дуже потрібні. Це 92 бригада Харкова, 56 бригада Маріуполя, 130 батальйон Києва, Головне управління поліції Харкова, військові частини А4456 та А7299. Частина машин нині перебуває на фінальній стадії підготовки, щоб поїхати на ще декілька напрямків", - каже Олександр.

Раніше ми розповідали про маленьку українку, яка продала розкішне волосся, щоб допомогти ЗСУ.

Читайте також про криворіжця, який розробив унікальний український дрон-камікадзе.

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