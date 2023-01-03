"Подарили" на день рождения: украинский айтишник отдал на ВСУ сумасшедшую сумму денег

Как организовали масштабный аукцион

По словам Александра, идея провести аукцион родилась не у него, а у одного из его друзей. Товарищ уже имел подобный опыт, поэтому с радостью согласился помочь с инициативой.

"Я подумал, что если и праздновать в такой период, то стоит сделать праздник полезным для моей страны. Тем более, я с первого дня полномасштабного вторжения помогаю нашей армии", - рассказывает Александр.

Так выглядят приобретенные для ВСУ пикапы (фото: личный архив)

За основу лотов взяли картины современного художника Михаила Дебело. Участники аукциона привлекли уникальность полотен, ведь художник склеивает слои дерева и других элементов, что позволяет сделать картины объемными. Такая технология пока единственная в мире.

Картины Михаила Дебело (фото: личный архив)

В конце концов, на мероприятии удалось собрать 12 000 000 гривен, чего никто никак не ожидал. На эту сумму приобрели 20 пикапов, уже поехавших в боевые подразделения в горячих точках.

"Прежде всего передали автомобили нашим знакомым туда, где сейчас они очень нужны. Это 92 бригада Харькова, 56 бригада Мариуполя, 130 батальон Киева, Главное управление полиции Харькова, воинские части А4456 и А7299. Часть машин сейчас находится на финальной стадии подготовки, еще несколько направлений", - говорит Александр.