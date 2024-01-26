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Олександр Пікалов з "95 кварталу" служить у Нацгвардії: з'явився документ

Україна, П'ятниця 26 січня 2024 15:12
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Олександр Пікалов з "95 кварталу" служить у Нацгвардії: з'явився документ Олександр Пікалов (фото: armyinform.com.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Актор і комік Олександр Пікалов з "95 кварталу" служить в Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії. Це підтверджує офіційний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис народного депутата Володимира Ар'єва у Facebook.

"Про "Квартал". Кажуть, вони не служать. Проте, є один "кварталівець", що непогано влаштувався", - пише нардеп.

За його словами, Олександр Пікалов проходить службу в Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії.

"Повідомляємо, що Пікалов О. В. був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період до Національної гвардії України та з 28.02.2022 по 17.01.2024 проходив військову службу у військовій частині 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

У документі також сказано про грошове забезпечення.

"За інформацією, наданою військовою частиною 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, за період проходження військової служби Пікалов О. В. отримував грошове забезпечення відповідно до Інструкції", - йдеться в документі.

Олександр Пікалов з &quot;95 кварталу&quot; служить у Нацгвардії: з'явився документ

Олександр Пікалов проходить службу в НГУ (фото: facebook.com/volodymyr.ariev)

Додамо, що зараз Олександр Пікалов допомагає ЗСУ та навіть створив власний фонд ще у 2022 році.

Олександр Пікалов з &quot;95 кварталу&quot; служить у Нацгвардії: з'явився документ

Скриншот

Здебільшого фонд займається допомогою дітям, постраждалим внаслідок війни.

Олександр Пікалов з &quot;95 кварталу&quot; служить у Нацгвардії: з'явився документОлександр Пікалов з &quot;95 кварталу&quot; служить у Нацгвардії: з'явився документОлександр Пікалов з &quot;95 кварталу&quot; служить у Нацгвардії: з'явився документ

Фонд Олександра Пікалова (фото: instagram.com/pikalovfond)

Раніше ми розповідали про те, що "95 квартал" скасував свій виступ у Буковелі.

Також нагадаємо, що актори "95 кварталу" висміяли переселенців зі Скадовська на новорічному концерті.

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Нацгвардія Александр Пикалов
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