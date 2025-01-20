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Зірка українських серіалів здивував зміною образу на тлі чуток про розрив з обраницею: "Нова реальність"

Понеділок 20 січня 2025 12:10
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Зірка українських серіалів здивував зміною образу на тлі чуток про розрив з обраницею: "Нова реальність" Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Любов Блажко

Український актор Тарас Цимбалюк здивував прихильників новим яскравим образом, у той час як у мережі продовжують пліткувати про його розставання з коханою.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки розповідає детальніше про його новий аутфіт та особисте життя.

Новий образ Цимбалюка

Знаменитість постав на фото у яскраво-рожевому світшоті, який скомбінував із чорними спортивними штанами, а також кросівками помаранчевого кольору. До серії кадрів він залишив лаконічний підпис.

"Новий образ. Нова реальність", - написав актор.

Зірка українських серіалів здивував зміною образу на тлі чуток про розрив з обраницею: &quot;Нова реальність&quot;Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)Зірка українських серіалів здивував зміною образу на тлі чуток про розрив з обраницею: &quot;Нова реальність&quot;Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Як реагує мережа

Колеги і прихильники залишають для Тараса чимало компліментів. Нижче ви можете побачити деякі з них:

  • "Світерок топ!" - написала його колега, акторка Олена Світлицька.
  • "Супер! Класні фотки"
  • "Харизматичний!"
  • "Один із моїх улюблених кольорів"
  • "Крик душі"
  • "Світер - топ"
  • "Колір яскравий і прекрасно розбавляє цю сіру буденність"
  • "Бомбічний світер!"
  • "А реальність, по-моєму, все та ж..."

Зірка українських серіалів здивував зміною образу на тлі чуток про розрив з обраницею: &quot;Нова реальність&quot;Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)Зірка українських серіалів здивував зміною образу на тлі чуток про розрив з обраницею: &quot;Нова реальність&quot;Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)Зірка українських серіалів здивував зміною образу на тлі чуток про розрив з обраницею: &quot;Нова реальність&quot;Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Чому у мережі говорять про розставання Цимбалюка з обраницею

Йдеться про рестораторку та власницю бренду одягу Світлану Готочкіну, з якою він має стосунки вже кілька років. Пара з осені перестала виставляти у мережі спільні кадри, як робила це раніше, а тому фани запідозрили щось недобре.

Готочкіна, коментуючи тему особистого життя, пожалілася, що підписників цікавить лише одне питання і нічого більше, а тому вона не хоче активно висловлюватися про це.

Що ж стосується Тараса, то він у своїй недавній публікації у мережі заявляв про складний період у житті, і через це йому навіть довелося приймати транквілізатори. Актор писав про ситуацію, у якій давно треба було "розставити крапки над і", але будь-яке уточнення він упустив.

"З одного боку довгий час усе до цього йшло. З іншого - без крапок над "і" могло тягнутися, ще хто знає скільки. А ще з третього боку - є емоційний фактор, здатний за годину змінювати долю. Вірніше, долі", - ділився своїми думками селебріті, чим ще більше "підлив масла у вогонь".

Зірка українських серіалів здивував зміною образу на тлі чуток про розрив з обраницею: &quot;Нова реальність&quot;Готочкіна та Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Нагадаємо, про стосунки Цимбалюка і Готочкіної стало відомо після того, як актор розлучився з візажисткою Тіною Антоненко, шлюб із якою тривав менше року. У листопаді 2022 року Тарас натякнув, що у нього нові стосунки, а пізніше розкрив, хто ж підкорив його серце.

Проте наразі обидва не поспішають робити офіційні заяви і підтверджувати або спростовувати подібні чутки, а тому юзерам лише доводиться губитися у здогадках.

До слова, Тарас Цимбалюк - зірка українського кіно. Він відомий ролями у фільмах та серіалах "Спіймати Кайдаша", "Чорний ворон", "Кріпосна", "Жіночий лікар", "Встигнути до 30", "Зв'язок", "Розтин покаже", "Полкан", "Кава з кардамоном" та інших.

Зірка українських серіалів здивував зміною образу на тлі чуток про розрив з обраницею: &quot;Нова реальність&quot;Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Раніше Цимбалюк показав, який мав вигляд у шкільні роки.

Женя Галич тим часом показав красуню-донечку, яка живе за кордоном.

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