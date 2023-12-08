Український актор пояснив, чому його не взяли на фронт

Чому Михайла Кукуюка не взяли на фронт

За словами зірки "Свінгерів", він не може йти воювати через проблеми зі здоров’ям.

Михайло Кукуюк (фото: instagram.com/kukuyuk_michael)

"Коли нам у театр прийшли повістки, пішли з хлопцями ставати на облік. Мене не взяли - зіпсоване очне дно, астигматизм нашарувався. Нині весь час думаю, де можу знадобитися. Знаю театри, де працівники пішли одразу на курси психіатрії військової. Зараз це потрібно, бо приходять з фронту військові, які вигоріли через контузії та пережитий шок", - поділився актор.

Михайло додав, що першу операцію на очах йому робили у Москві, де у той час працював його вітчим.

Артист зазначив, що це якраз був період бандитських угрупувань. Він згадав, як до нього причепилися "гопники" з Казані, про яких і зняли російський пропагандистський серіал "Слово пацана".

Михайло Кукуюк (фото: instagram.com/kukuyuk_michael)

"Росіяни зараз зробили новий серіал. Я пам’ятаю цих казанських, стикався з ними особисто. Справа в тому, що мені першу операцію на очах робили в Москві. І до мене на Київському вокзалі, коли їхав додому, вони причепилися - це страшні люди. Але трохи злякалися, бо в мене після операції око було сильно надуте, пішли геть", - розповів Кукуюк.

"Замість того, щоб думати про автономію - боротися за відокремлення Татарстану від Росії - вся їхня звитяга та мужність пішла на те, щоб бити морди. У Москву поїхати - вибивати гроші на вокзалах. Оце все, що можуть. А тим часом у них в землі лежить вся таблиця Менделєєва, можуть жити розкошуючи, а вони годують Москву", - додав артист.

Михайло Кукуюк (фото: instagram.com/kukuyuk_michael)

Для довідки

Михайло Кукуюк - популярний український актор театру і кіно, який сьогодні активно презентує публіці інші свої видатні таланти, зокрема - поета й музиканта.

Він також є є фронтменом рок-гурту Кука Та Банда.

Глядачам Михайло знайомий завдяки ролям у таких фільмах і серіалах, як "Топтун", "Свінгери", "Папік", "Наші котики", "Побачення у Вегасі", "Теорія зла", "Нове життя Василини Павлівни" та інших.