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Українським воїнам збирають на крутий прилад, який допоможе краще нищити окупантів

Воїнам ЗСУ потрібна допомога (колаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Українським військовим збирають кошти на тепловізор, за допомогою якого наші герої зможуть ще активніше знищувати російських окупантів на східному напрямку.

Про це пишуть волонтери за Миколаєва.

"Друзі, військовому з Миколаєва і його підрозділу потрібна допомога! Наш Микола разом с побратимами бив ворога під Бахмутом, витягував одного з військових з-під мінометного обстрілу і отримав контузію", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік в лікарні, але "вже рветься в бій".

"Коли його випишуть, поїде назад на схід. Йому і хлопцям дуже потрібен крутий тепловізор, щоб бачити росіян при будь-яких умовах", - кажуть волонтери.

Підрозділ, якому потрібен тепловізор

Для того, аби придбати такий пристрій, потрібно зібрати близько 176 тисяч гривень.

Долучитися до збору коштів можна за реквізитами:

4731 1856 0413 3428 (UAH)

4790 7299 3647 6449 (EURO)

Воїнам ЗСУ збирають на тепловізор

"Будемо вдячні кожному, хто підтримує цю ініціативу фінансово. Разом переможемо!" - кажуть волонтери.

Нагадаємо, що українка півроку намагалась вивезти з Маріуполя маму.

До речі, волонтер у Запорізькій області годує сотні тварин, яких покинули люди.

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