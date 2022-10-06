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Украинским воинам собирают на крутой прибор, который поможет лучше уничтожать оккупантов

Воинам ВСУ нужна помощь (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Украинским военным собирают средства на тепловизор, с помощью которого наши герои смогут активнее уничтожать российских оккупантов на восточном направлении.

Об этом пишут волонтеры Николаева.

"Друзья, военный из Николаева и его подразделения нуждается в помощи! Наш Николай вместе с побратимами бил врага под Бахмутом, вытаскивал одного из военных из-под минометного обстрела и получил контузию", - говорится в сообщении.

Пока мужчина в больнице, но "уже рвется в бой".

"Когда его выпишут, поедет обратно на восток. Ему и ребятам очень нужен крутой тепловизор, чтобы видеть россиян при любых условиях", – говорят волонтеры.

Подразделение, которому нужен тепловизор

Для того чтобы приобрести такое устройство, нужно собрать около 176 тысяч гривен.

Присоединиться к сбору средств можно по реквизитам:

4731 1856 0413 3428 (UAH)

4790 7299 3647 6449 (EURO)

Воинам ВСУ собирают на тепловизор

"Будем благодарны каждому, кто поддерживает эту инициативу финансово. Вместе победим!" – говорят волонтеры.

Напомним, что украинка полгода пыталась вывезти из Мариуполя маму.

Кстати, волонтер в Запорожской области кормит сотни животных, которых покинули люди.

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