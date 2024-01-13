Українським водіям розповіли, які штрафи можна оплатити зі знижкою 50%

Про що варто знати

Фахівці кажуть, якщо помилитись, то доведеться сплатити більш як 200% від первинної суми штрафу.

Відповідно до ч. 1 ст. 300-1 КУпАП громадянам надано право сплатити штраф зі знижкою 50% розміру штрафу протягом десяти днів з дня вручення.

До яких штрафів застосовується знижка

Знижка на сплату штрафу у розмірі 50% застосовується виключно до штрафів, накладених безпосередньо на власників авто за порушення ПДР:

﻿﻿зафіксованих органами національної поліції камерами автоматичної фіксації за перевищення швидкості руху

﻿﻿зафіксованих інспекторами з паркування за порушення правил зупинки, стоянки, паркування

зафіксовані в режимі фотозйомки чи відеозапису

Знижка на сплату штрафу у розмірі 50% не застосовується до:

штрафів, накладених безпосередньо на водіїв транспортних засобів за порушення ПДР

зафіксованих працівниками поліцІї до водіїв у неавтоматичному режимі

Дізнатись, чи можна оплатити штраф зі знижкою, можна у постанові.

Якщо до вказаної категорії штрафу застосовується знижка, то про це обовʼязково вказується в бланку постанови.

Для знижки 50% слід оплатити штраф у перші 10 днів з дня отримання постанови. У разі сплати понад вказаний строк, знижка не застосовується. Протягом 30 днів ви можете оплатити штраф у повному розмірі.

Що буде, якщо не сплатити штраф

Якщо ви сплатили половину штрафу, але фактично на нього не поширюється знижка, то несплачена сума буде передана у виконавчу службу для стягнення у подвоєному розмірі.

Далі може бути накладено арешт на банківські рахунки, майно чи інші заходи стягнення.