Украинским водителям рассказали, какие штрафы можно оплатить со скидкой 50%

В Украине действует норма, позволяющая гражданам платить за штрафы со скидкой 50%. Однако для этого необходимо четко понимать, какие именно штрафы подпадают под эту категорию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Дорожній адвокат".
Специалисты говорят, если ошибиться, то придется оплатить более 200% от первоначальной суммы штрафа.
Согласно ч. 1 ст. 300-1 КУоАП гражданам предоставлено право оплатить штраф со скидкой 50% размера штрафа в течение десяти дней со дня вручения.
Скидка на уплату штрафа в размере 50% применяется исключительно к штрафам, наложенным непосредственно на владельцев авто за нарушение ПДД:
Скидка на уплату штрафа в размере 50% не применяется к:
Узнать, можно ли оплатить со скидкой, можно в постановлении.
Если в указанной категории штрафа применяется скидка, то об этом обязательно указывается в бланке постановления.
Для скидки 50% следует оплатить штраф в первые 10 дней со дня получения постановления. В случае оплаты свыше указанного срока скидка не применяется. В течение 30 дней вы можете оплатить штраф в полном размере.
Если вы оплатили половину штрафа, но фактически на него не распространяется скидка, то неуплаченная сумма будет передана в исполнительную службу для взыскания в удвоенном размере.
Далее может быть наложен арест на банковские счета, имущество или другие меры взыскания.
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