Украинским водителям рассказали, какие штрафы можно оплатить со скидкой 50%

О чем следует знать

Специалисты говорят, если ошибиться, то придется оплатить более 200% от первоначальной суммы штрафа.

Согласно ч. 1 ст. 300-1 КУоАП гражданам предоставлено право оплатить штраф со скидкой 50% размера штрафа в течение десяти дней со дня вручения.

К каким штрафам применяется скидка

Скидка на уплату штрафа в размере 50% применяется исключительно к штрафам, наложенным непосредственно на владельцев авто за нарушение ПДД:

﻿﻿зафиксированных органами национальной полиции камерами автоматической фиксации за превышение скорости движения

﻿﻿зафиксированных инспекторами по парковке за нарушение правил остановки, стоянки, парковки

зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи

Скидка на уплату штрафа в размере 50% не применяется к:

штрафам, наложенных непосредственно на водителей транспортных средств за нарушение ПДД

зафиксированных работниками полиции к водителям в неавтоматическом режиме

Узнать, можно ли оплатить со скидкой, можно в постановлении.

Если в указанной категории штрафа применяется скидка, то об этом обязательно указывается в бланке постановления.

Для скидки 50% следует оплатить штраф в первые 10 дней со дня получения постановления. В случае оплаты свыше указанного срока скидка не применяется. В течение 30 дней вы можете оплатить штраф в полном размере.

Что будет, если не оплатить штраф

Если вы оплатили половину штрафа, но фактически на него не распространяется скидка, то неуплаченная сумма будет передана в исполнительную службу для взыскания в удвоенном размере.

Далее может быть наложен арест на банковские счета, имущество или другие меры взыскания.