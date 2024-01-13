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Украинским водителям рассказали, какие штрафы можно оплатить со скидкой 50%

Кто из водителей может оплатить штраф со скидкой (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине действует норма, позволяющая гражданам платить за штрафы со скидкой 50%. Однако для этого необходимо четко понимать, какие именно штрафы подпадают под эту категорию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Дорожній адвокат".

О чем следует знать

Специалисты говорят, если ошибиться, то придется оплатить более 200% от первоначальной суммы штрафа.

Согласно ч. 1 ст. 300-1 КУоАП гражданам предоставлено право оплатить штраф со скидкой 50% размера штрафа в течение десяти дней со дня вручения.

К каким штрафам применяется скидка

Скидка на уплату штрафа в размере 50% применяется исключительно к штрафам, наложенным непосредственно на владельцев авто за нарушение ПДД:

  • ﻿﻿зафиксированных органами национальной полиции камерами автоматической фиксации за превышение скорости движения
  • ﻿﻿зафиксированных инспекторами по парковке за нарушение правил остановки, стоянки, парковки
  • зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи

Скидка на уплату штрафа в размере 50% не применяется к:

  • штрафам, наложенных непосредственно на водителей транспортных средств за нарушение ПДД
  • зафиксированных работниками полиции к водителям в неавтоматическом режиме

Узнать, можно ли оплатить со скидкой, можно в постановлении.

Если в указанной категории штрафа применяется скидка, то об этом обязательно указывается в бланке постановления.

Для скидки 50% следует оплатить штраф в первые 10 дней со дня получения постановления. В случае оплаты свыше указанного срока скидка не применяется. В течение 30 дней вы можете оплатить штраф в полном размере.

Что будет, если не оплатить штраф

Если вы оплатили половину штрафа, но фактически на него не распространяется скидка, то неуплаченная сумма будет передана в исполнительную службу для взыскания в удвоенном размере.

Далее может быть наложен арест на банковские счета, имущество или другие меры взыскания.

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