Українським водіям розповіли, чи має право поліція зупиняти авто без причини

Підстави для зупинки автомобіля

Згідно зі статтею 35 Закону України "Про Національну поліцію", існує вичерпний перелік підстав для зупинки автомобіля. Таких підстав є одинадцять. Це, зокрема, порушення правил дорожнього руху, наявність інформації про злочин, тощо.

Приклад ситуації

Адвокати розповіли про ситуацію, коли працівники поліції вирішили безпідставно зупинити автомобіль - просто для перевірки документів.

Водій повідомив, що відсутні підстави для перевірки, але інспектори наполягали на своєму.

Під час встановлення особи вони зʼясували, що водій їздив повторно без права керування. Тому склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.5 ст.126 КУпАП.

Ця норма передбачає накладення штрафу 40800 грн з позбавленням права керування від 5 до 7 років.

Що вирішив суд

Суд зазначив, що для того, щоб виявити правопорушення, той чи інший транспортний засіб має бути зупинений співробітниками поліції законно.

В інакшому випадку протиправність зупинки, за умови відсутності задокументованого порушення ПДР, ставить під сумнів подальші дії працівників поліції.

Суд дослідив всі матеріали, в тому числі відеозаписи. На підставі цього констатував, що в цьому випадку працівниками поліції не задокументовано і не долучено до матеріалів справи жодних належних доказів на підтвердження законності зупинки автомобіля.

В результаті суд вирішив, що водій був зупинений поліцейськими без законних підстав. Тому водія визнали невинним.

Адвокати зазначили, що безпідставна зупинка автомобіля поліцією, яка не відповідає встановленим законодавчим критеріям, є незаконною. А виписаний за таких обставин штраф - недійсний.