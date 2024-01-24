Украинским водителям рассказали, вправе ли полиция останавливать авто без причины

Основания для остановки автомобиля

Согласно статье 35 Закона Украины "О Национальной полиции" существует исчерпывающий перечень оснований для остановки автомобиля. Таких оснований одиннадцать. Это, в частности, нарушение правил дорожного движения, наличие информации о преступлении и т.д.

Пример ситуации

Адвокаты рассказали о ситуации, когда сотрудники полиции решили безосновательно остановить автомобиль - просто для проверки документов.

Водитель сообщил, что отсутствуют основания для проверки, но инспекторы настаивали на своем.

При установке личности они выяснили, что водитель ездил повторно без права управления. Поэтому составили протокол об административном правонарушении по ч.5 ст.126 КУоАП.

Эта норма предусматривает наложение штрафа 40 800 грн с лишением права управления от 5 до 7 лет.

Что решил суд

Суд отметил, что для того, чтобы выявить правонарушение, то или иное транспортное средство должно быть остановлено сотрудниками полиции законно.

В противном случае противоправность остановки, при отсутствии задокументированного нарушения ПДД, ставит под сомнение дальнейшие действия работников полиции.

Суд исследовал все материалы, включая видеозаписи. На основании этого констатировал, что в этом случае работниками полиции не задокументированы и не приобщены к материалам дела никакие надлежащие доказательства в подтверждение законности остановки автомобиля.

В результате суд решил, что водитель был остановлен полицейскими без законных оснований. Поэтому водителя признали невиновным.

Адвокаты отметили, что безосновательная остановка автомобиля полицией, не отвечающая установленным законодательным критериям, незаконна. А выписанный при таких обстоятельствах штраф - недействительный.