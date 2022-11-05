Українським військовим на важкому напрямку потрібна термінова допомога: що необхідно

Українським захисникам на фронті в Донецькій області необхідні дрони та приціли. Волонтер оголосила терміновий збір і просить долучатися до допомоги бійцям ЗСУ.
Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.
Зараз тривають жахливі бої в районі міст Бахмут та Соледара.
За словами волонтера, дуже багато українських військових загинули та отримали поранення. Однак, ЗСУ намагаються відбивати постійні атаки російських окупантів.
Терміново для українських воїнів необхідно придбати:
Зокрема, вже вдалося зібрати 31 тисячу гривень. Однак, цього дуже мало, а допомогти військовим потрібно терміново.
Також Юсупова вже оплатила два прибори нічного бачення, шоломи, теплі балаклави, тактичні рюкзаки, пледи та флісові кофти для важко поранених військових.
Раніше ми повідомляли, що український спортсмен пробіг 250 кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ.
Також ми писали, що Україна може отримати нові системи ППО від США.