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Українським військовим на важкому напрямку потрібна термінова допомога: що необхідно

Волонтер оголосила збір коштів для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українським захисникам на фронті в Донецькій області необхідні дрони та приціли. Волонтер оголосила терміновий збір і просить долучатися до допомоги бійцям ЗСУ.

Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.

Зараз тривають жахливі бої в районі міст Бахмут та Соледара.

За словами волонтера, дуже багато українських військових загинули та отримали поранення. Однак, ЗСУ намагаються відбивати постійні атаки російських окупантів.

Терміново для українських воїнів необхідно придбати:

  • Чотири приціли - 104 тисячі;
  • - 115 тисяч.

Зокрема, вже вдалося зібрати 31 тисячу гривень. Однак, цього дуже мало, а допомогти військовим потрібно терміново.

Також Юсупова вже оплатила два прибори нічного бачення, шоломи, теплі балаклави, тактичні рюкзаки, пледи та флісові кофти для важко поранених військових.

Реквізити для допомоги:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
  • 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
  • 5375411504293973 Монобанк

Наталя Юсупова оголосила про терміновий збір коштів для військових (facebook.com/nataliiayusupova)

Раніше ми повідомляли, що український спортсмен пробіг 250 кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Також ми писали, що Україна може отримати нові системи ППО від США.

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