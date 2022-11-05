Украинским военным на тяжелом направлении нужна срочная помощь: что необходимо

Украинским защитникам на фронте в Донецкой области необходимые дроны и прицелы. Волонтер объявила срочный сбор и просит приобщаться к помощи бойцам ВСУ.
Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.
Сейчас ведутся ужасные бои в районе городов Бахмут и Соледара.
По словам волонтера, очень многие украинские военные погибли и получили ранения. Однако ВСУ пытаются отбивать постоянные атаки российских оккупантов.
Срочно для украинских воинов необходимо приобрести:
В частности, уже удалось собрать 31 тысячу гривен. Однако этого очень мало, а помочь военным нужно срочно.
Также Юсупова уже оплатила два прибора ночного видения, шлемы, теплые балаклавы, тактические рюкзаки, пледы и флисовые кофты для тяжело раненых военных.
Ранее мы сообщали, что украинский спортсмен пробежал 250 километров, чтобы собрать деньги для ВСУ.
Также мы писали, что Украина может получить новые системы ПВО от США.