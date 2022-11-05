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Украинским военным на тяжелом направлении нужна срочная помощь: что необходимо

Волонтер объявил сбор средств для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинским защитникам на фронте в Донецкой области необходимые дроны и прицелы. Волонтер объявила срочный сбор и просит приобщаться к помощи бойцам ВСУ.

Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.

Сейчас ведутся ужасные бои в районе городов Бахмут и Соледара.

По словам волонтера, очень многие украинские военные погибли и получили ранения. Однако ВСУ пытаются отбивать постоянные атаки российских оккупантов.

Срочно для украинских воинов необходимо приобрести:

  • Четыре прицела - 104 тысячи;
  • - 115 тысяч.

В частности, уже удалось собрать 31 тысячу гривен. Однако этого очень мало, а помочь военным нужно срочно.

Также Юсупова уже оплатила два прибора ночного видения, шлемы, теплые балаклавы, тактические рюкзаки, пледы и флисовые кофты для тяжело раненых военных.

Реквизиты для помощи:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова
  • 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
  • 5375411504293973 Монобанк

Наталья Юсупова объявила о срочном сборе средств для военных (facebook.com/nataliiayusupova)

Ранее мы сообщали, что украинский спортсмен пробежал 250 километров, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Также мы писали, что Украина может получить новые системы ПВО от США.

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