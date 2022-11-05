Украинским военным на тяжелом направлении нужна срочная помощь: что необходимо

Сейчас ведутся ужасные бои в районе городов Бахмут и Соледара.

По словам волонтера, очень многие украинские военные погибли и получили ранения. Однако ВСУ пытаются отбивать постоянные атаки российских оккупантов.

Срочно для украинских воинов необходимо приобрести:

Четыре прицела - 104 тысячи;

- 115 тысяч.

В частности, уже удалось собрать 31 тысячу гривен. Однако этого очень мало, а помочь военным нужно срочно.

Также Юсупова уже оплатила два прибора ночного видения, шлемы, теплые балаклавы, тактические рюкзаки, пледы и флисовые кофты для тяжело раненых военных.

Реквизиты для помощи:

PayPal: pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

Наталья Юсупова объявила о срочном сборе средств для военных (facebook.com/nataliiayusupova)