Українським військовим на важкому напрямку потрібна термінова допомога: що необхідно
Українським захисникам на фронті в Донецькій області необхідні дрони та приціли. Волонтер оголосила терміновий збір і просить долучатися до допомоги бійцям ЗСУ.
Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.
Зараз тривають жахливі бої в районі міст Бахмут та Соледара.
За словами волонтера, дуже багато українських військових загинули та отримали поранення. Однак, ЗСУ намагаються відбивати постійні атаки російських окупантів.
Терміново для українських воїнів необхідно придбати:
- Чотири приціли - 104 тисячі;
- Квадрокоптер Mavic 3 Combo - 115 тисяч.
Зокрема, вже вдалося зібрати 31 тисячу гривень. Однак, цього дуже мало, а допомогти військовим потрібно терміново.
Також Юсупова вже оплатила два прибори нічного бачення, шоломи, теплі балаклави, тактичні рюкзаки, пледи та флісові кофти для важко поранених військових.
Реквізити для допомоги:
- PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
- 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
- 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
- 5375411504293973 Монобанк
Наталя Юсупова оголосила про терміновий збір коштів для військових (facebook.com/nataliiayusupova)
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