Украинским военным на тяжелом направлении нужна срочная помощь: что необходимо
Украинским защитникам на фронте в Донецкой области необходимые дроны и прицелы. Волонтер объявила срочный сбор и просит приобщаться к помощи бойцам ВСУ.
Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.
Сейчас ведутся ужасные бои в районе городов Бахмут и Соледара.
По словам волонтера, очень многие украинские военные погибли и получили ранения. Однако ВСУ пытаются отбивать постоянные атаки российских оккупантов.
Срочно для украинских воинов необходимо приобрести:
- Четыре прицела - 104 тысячи;
- Квадрокоптер Mavic 3 Combo - 115 тысяч.
В частности, уже удалось собрать 31 тысячу гривен. Однако этого очень мало, а помочь военным нужно срочно.
Также Юсупова уже оплатила два прибора ночного видения, шлемы, теплые балаклавы, тактические рюкзаки, пледы и флисовые кофты для тяжело раненых военных.
Реквизиты для помощи:
- PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
- 5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова
- 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
- 5375411504293973 Монобанк
Наталья Юсупова объявила о срочном сборе средств для военных (facebook.com/nataliiayusupova)
Ранее мы сообщали, что украинский спортсмен пробежал 250 километров, чтобы собрать деньги для ВСУ.
Также мы писали, что Украина может получить новые системы ПВО от США.