Яка анестезія для українців безкоштовна: це потрібно знати пацієнтам

Під час діагностичних процедур анестезія передбачена пакетами хіміотерапевтичного та радіологічного лікування дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах. А також у пакеті Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах.