Яка анестезія для українців безкоштовна: це потрібно знати пацієнтам
Анестезія для пацієнтів в Україні є безкоштовною у рамках пакетів Програми медичних гарантій. Анестезія є частиною медичних послуг і має бути надана безоплатно, незалежно від того, чи є процедура плановою, чи невідкладною.
Про це українцям нагадали у Національній службі здоров'я.
Що потрібно знати пацієнтам
Заклади мають забезпечувати необхідні лікарські засоби, що входять до Національного переліку, а також закуповуються за рахунок інших програм державного бюджету.
Безкоштовне знеболювання та анестезія доступні для пацієнтів у рамках пакетів медичної допомоги. Вони включають:
- Хірургічні операції для дорослих та дітей у стаціонарних умовах та у стаціонарі одного дня;
- Медичну допомогу під час пологів;
- Стоматологічна допомога дорослим та дітям;
- стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій;
- Медичну допомогу при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда, туберкульозі, стаціонарну психіатричну допомогу та стаціонарну паліативну допомогу;
- Діагностику та лікування дорослих та дітей з туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах;
- Медичну допомогу немовлятам у складних неонатальних випадках.
- Під час проведення обстежень для раннього виявлення онкології, таких як езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія та бронхоскопія.
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Під час діагностичних процедур анестезія передбачена пакетами хіміотерапевтичного та радіологічного лікування дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах. А також у пакеті Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах.
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