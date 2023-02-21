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Яка анестезія для українців безкоштовна: це потрібно знати пацієнтам

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Вівторок 21 лютого 2023 10:53
Яка анестезія для українців безкоштовна: це потрібно знати пацієнтам Фото: Яка анестезія безкоштовна для українців (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Анестезія для пацієнтів в Україні є безкоштовною у рамках пакетів Програми медичних гарантій. Анестезія є частиною медичних послуг і має бути надана безоплатно, незалежно від того, чи є процедура плановою, чи невідкладною.

Про це українцям нагадали у Національній службі здоров'я.

Що потрібно знати пацієнтам

Заклади мають забезпечувати необхідні лікарські засоби, що входять до Національного переліку, а також закуповуються за рахунок інших програм державного бюджету.

Безкоштовне знеболювання та анестезія доступні для пацієнтів у рамках пакетів медичної допомоги. Вони включають:

  • Хірургічні операції для дорослих та дітей у стаціонарних умовах та у стаціонарі одного дня;
  • Медичну допомогу під час пологів;
  • Стоматологічна допомога дорослим та дітям;
  • стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій;
  • Медичну допомогу при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда, туберкульозі, стаціонарну психіатричну допомогу та стаціонарну паліативну допомогу;
  • Діагностику та лікування дорослих та дітей з туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах;
  • Медичну допомогу немовлятам у складних неонатальних випадках.
  • Під час проведення обстежень для раннього виявлення онкології, таких як езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія та бронхоскопія.

  • Під час діагностичних процедур анестезія передбачена пакетами хіміотерапевтичного та радіологічного лікування дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах. А також у пакеті Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах.

Нагадаємо, що вчені створили інтелектуальне "намисто" , яке допоможе кинути палити.

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медицина анестезія