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Українським військовим потрібна термінова допомога: оголошено збір коштів

Волонтер просить допомогти військовим придбати одяг (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні громадян закликають допомогти військовим, які отримали поранення та зараз знаходяться у військових шпиталях.

Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.

За її словами, зараз дуже багато військових, який на полі бою отримали контузію та інші поранення. Тому їм не вистачає теплого одягу, адже в палатах холодно.

Волонтер відкрила збір на флісові кофти, штани, кросівки, адже військові також дуже часто сплять в одежі.

"Потрібні куртки для тих хто виходить чи виїжджає на візках на вулицю. На цьому тижні я відправила посилки з кросівками, теплими штанами та обезболюючими ліками, але цього дуже замало!! На жаль, багатьом не вистачило. Волонтер мені написала, що тепер поранені не зможуть виходити на вулицю, бо в тапках холодно", - йдеться у повідомленні.

Українські військові потребують термінової допомоги та теплого одягу, адже зовсім скоро зима.

Реквізити для допомоги:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
  • 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
  • 5375411504293973 Монобанк.

Волонтери придбали для українських військових теплий одяг (facebook.com/nataliiayusupova)

Раніше волонтер показував, як у Європі зустрічають поранених українських воїнів.

Також ми писали, що українці можуть допомогти сім'ям, чиє житло знищено війною, отримати модульний будиночок.

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Збройні сили Україниволонтердопомога арміїНаталя Юсупова