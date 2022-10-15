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Украинским военным нужна срочная помощь: объявлен сбор средств

Волонтер просит помочь военным приобрести одежду (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине граждан призывают помочь военным, которые получили ранения и находятся в военных госпиталях.

Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.

По ее словам, сейчас очень много военных, которые на поле боя получили контузию и другие ранения. Поэтому им не хватает теплой одежды, ведь в палатах холодно.

Волонтер открыла сбор на флисовые кофты, брюки, кроссовки, ведь военные тоже очень часто спят в одежде.

"Нужны куртки для тех, кто выходит или выезжает на колясках на улицу. На этой неделе я отправила посылки с кроссовками, теплыми брюками и обезболивающими лекарствами, но этого очень мало!! К сожалению, многим не хватило. Волонтер мне написала, что теперь ранены не смогут выходить на улицу, потому что в тапках холодно", - говорится в сообщении.

Украинские военные нуждаются в срочной помощи и теплой одежде, ведь совсем скоро зима.

Реквизиты для помощи:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова
  • 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
  • 5375411504293973 Монобанк.

Волонтеры приобрели для украинских военных теплую одежду (facebook.com/nataliiayusupova)

Ранее волонтер показывал, как в Европе встречают раненых украинских воинов.

Также мы писали, что украинцы могут помочь семьям, чье жилье уничтожено войной, получить модульный домик.

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Вооруженные силы Украиныволонтердопомога арміїНаталя Юсупова