Украинским военным нужна срочная помощь: объявлен сбор средств

По ее словам, сейчас очень много военных, которые на поле боя получили контузию и другие ранения. Поэтому им не хватает теплой одежды, ведь в палатах холодно.

Волонтер открыла сбор на флисовые кофты, брюки, кроссовки, ведь военные тоже очень часто спят в одежде.

"Нужны куртки для тех, кто выходит или выезжает на колясках на улицу. На этой неделе я отправила посылки с кроссовками, теплыми брюками и обезболивающими лекарствами, но этого очень мало!! К сожалению, многим не хватило. Волонтер мне написала, что теперь ранены не смогут выходить на улицу, потому что в тапках холодно", - говорится в сообщении.

Украинские военные нуждаются в срочной помощи и теплой одежде, ведь совсем скоро зима.

Реквизиты для помощи:

PayPal: pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк.

Волонтеры приобрели для украинских военных теплую одежду (facebook.com/nataliiayusupova)