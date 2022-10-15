Украинским военным нужна срочная помощь: объявлен сбор средств
В Украине граждан призывают помочь военным, которые получили ранения и находятся в военных госпиталях.
Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.
По ее словам, сейчас очень много военных, которые на поле боя получили контузию и другие ранения. Поэтому им не хватает теплой одежды, ведь в палатах холодно.
Волонтер открыла сбор на флисовые кофты, брюки, кроссовки, ведь военные тоже очень часто спят в одежде.
"Нужны куртки для тех, кто выходит или выезжает на колясках на улицу. На этой неделе я отправила посылки с кроссовками, теплыми брюками и обезболивающими лекарствами, но этого очень мало!! К сожалению, многим не хватило. Волонтер мне написала, что теперь ранены не смогут выходить на улицу, потому что в тапках холодно", - говорится в сообщении.
Украинские военные нуждаются в срочной помощи и теплой одежде, ведь совсем скоро зима.
Реквизиты для помощи:
- PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
- 5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова
- 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
- 5375411504293973 Монобанк.
Волонтеры приобрели для украинских военных теплую одежду (facebook.com/nataliiayusupova)
Ранее волонтер показывал, как в Европе встречают раненых украинских воинов.
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