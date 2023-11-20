Українським школярам роздадуть ноутбуки для навчання: хто і як може отримати

Що відомо про акцію

Впродовж листопада поточного року ЮНІСЕФ (у співпраці з Міністерством освіти й науки) надав дітям України майже 29 тисяч ноутбуків.

За словами голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніра Маммадзаде, право на освіту має кожна дитина. Саме тому дитячий фонд ООН сприяє навчанню українських дітей, для яких доступ до формальної онлайн-освіти ускладнений через закриття шкіл в умовах війни.

"Ми наголошуємо на важливості продовження навчання у будь-якому форматі для запобігання подальших освітніх втрат", - додав він.

У МОН уточнили, що обладнання було закуплене та доставлене за підтримки Європейського Союзу, урядів Німеччини, Фінляндії, Республіки Корея та Японії, а також у межах ініціативи "Технології для біженців" від Breakthrough Prize Foundation.

Хто отримає нові пристрої

Ці ноутбуки призначені для учнів середнього й старшого шкільного віку з 10 областей України - Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської.

Ці ноутбуки не дарують дітям назавжди (фото: ЮНІСЕФ)

У тимчасове користування нові пристрої отримають:

діти з-поміж ВПО

учні з інвалідністю

діти з малозабезпечених сімей

діти, позбавлені батьківського піклування

діти з інших вразливих категорій

Ноутбуки (у співпраці з місцевими органами управління освітою) розподілять серед навчальних закладів. Вони надаватимуть їх у тимчасове користування учням.

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий зауважив, що завдання влади - забезпечити дітей девайсами для навчання там, де очне навчання нині неможливе через близькість до фронту чи відсутність у школі укриття.

"Гаджет для них - це і про доступ до освіти, і про спілкування з однолітками, і про можливість отримувати підтримку від вчителів... Це однозначно інвестиція у стале майбутнє", - підсумував він.

Подібні ініціативи

Навесні в Україну вже доставляли 20 тис. нових пристроїв:

10 тис. планшетів для учнів молодшої школи

10 тис. ноутбуків для дітей середнього і старшого шкільного віку

Всі ці гаджети вже використовуються за призначенням.

Ноутбуки дозволяють навчатися за будь-яких обставин (фото: ЮНІСЕФ)

Крім того, впродовж наступних трьох місяців планується доставити у прифронтові регіони ще майже 40 тис. пристроїв - згідно з пріоритетами, визначеними МОН.