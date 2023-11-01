В Україні почали їздити мобільні класи безпеки для дітей: як вони виглядають та що в них є

В Україні почали їздити мобільні класи безпеки для дітей. Зараз таких класів вже 15 і вони вирушили до дітей з різних куточків України, аби дарувати корисні знання та позитивні емоції.

Що це за мобільні класи безпеки, для чого вони створені та як виглядають всередині, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) за посиланням на повідомленням ДСНС у Telegram.

Мобільні класи безпеки були створені за ініціативи Міністерства внутрішніх справ України та у співпраці з дитячим фондом ООН UNICEF. У цих мобільних класах безпеки діти зможуть отримати знання щодо загроз, які несуть міни та вибухонебезпечні предмети. Також дітям будуть розповідати правила безпеки та поведінки у випадку надзвичайної ситуації.

Працювати такі мобільні класи почнуть у віддалених районах та громадах, де діти не можуть вчитися на денній формі навчання. У класах є все необхідно для надання дітям необхідних знань. І навчальні програми будуть постійно оновлюватися.

Пересувні класи, створені на базі автомобілів Iveco з надбудовами класних кімнат у кузові з сендвіч-панелей, підготовлені таким чином, що уроки безпеки тут можна проводити й взимку. У кожній машині є обігрівач, а також достатня кількість світильників, щоб можна було писати, малювати та читати.

Мобільні класи безпеки для дітей (фото: ДСНС)

Окрім того, "школа на колесах" обладнана апаратурою для відеотрансляції тематичних сюжетів, прослуховування онлайн-лекцій, перегляду телепередач.

Працювати у цих мобільних класах будуть фахівці ДСНС та Нацполіції разом з викладачами.

Під час занять вони використовуватимуть інтерактивні інструменти та формати, розроблені ЮНІСЕФ, щоб ознайомити дітей і дорослих з правилами мінної, пожежної та побутової безпеки, правилами дорожнього руху, безпеки на льоду, на воді, кібербезпеки тощо.