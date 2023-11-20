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Украинским школьникам раздадут ноутбуки для учебы: кто и как может получить

Ноутбук упрощает процесс обучения (фото: ЮНИСЕФ)
Автор: Ирина Костенко

В течение ноября детский фонд ООН ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством образования и науки предоставил украинским школам около 29 тысяч новых ноутбуков. Однако получить ноутбук для учебы бесплатно сможет не каждый.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто из учащихся сможет получить новый ноутбук и для чего.

При подготовке материала были использованы источники: Министерство образования и науки Украины, ЮНИСЕФ.

Что известно об акции

В течение ноября текущего года ЮНИСЕФ (в сотрудничестве с Министерством образования и науки) предоставил детям Украины около 29 тысяч ноутбуков.

По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунира Маммадзаде, право на образование имеет каждый ребенок. Именно поэтому детский фонд ООН способствует обучению украинских детей, для которых доступ к формальному онлайн-образованию затруднен из-за закрытия школ в условиях войны.

"Мы подчеркиваем важность продолжения обучения в любом формате для предотвращения дальнейших образовательных потерь", - добавил он.

В МОН уточнили, что оборудование было закуплено и доставлено при поддержке Европейского Союза, правительства Германии, Финляндии, Республики Корея и Японии, а также в рамках инициативы "Технологии для беженцев" от Breakthrough Prize Foundation.

Кто получит новые устройства

Эти ноутбуки предназначены для учащихся среднего и старшего школьного возраста из 10 областей Украины - Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской.

Эти ноутбуки не дарят детям навсегда (фото: ЮНИСЕФ)

Во временное пользование новые устройства получат:

  • дети из ВПО
  • учащиеся с инвалидностью
  • дети из малообеспеченных семей
  • дети, лишенные родительской заботы
  • дети из других уязвимых категорий

Ноутбуки (в сотрудничестве с местными органами управления образованием) будут распределены среди учебных заведений. Они будут предоставлять их во временное пользование учащимся.

Министр образования и науки Оксен Лесной отметил, что задача власти - обеспечить детей девайсами для обучения там, где очная учеба сейчас невозможна из-за близости к фронту или отсутствия в школе укрытия.

"Гаджет для них - это и о доступе к образованию, и об общении со сверстниками, и о возможности получать поддержку от учителей... Это однозначно инвестиция в устойчивое будущее", - подытожил он.

Подобные инициативы

Весной в Украину уже доставляли 20 тыс. новых устройств:

  • 10 тыс. планшетов для учащихся младшей школы
  • 10 тыс. ноутбуков для детей среднего и старшего школьного возраста

Все эти гаджеты уже используются по назначению.

Ноутбуки позволяют учиться при любых обстоятельствах (фото: ЮНИСЕФ)

Кроме того, в течение следующих трех месяцев планируется доставить в прифронтовые регионы еще около 40 тыс. устройств - согласно приоритетам, определенным МОН.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали ездить мобильные классы безопасности для детей - как они выглядят и что в них есть.

Читайте также, как украинцы могут получить финансовую помощь от ЮНИСЕФ.

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