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Українським пенсіонерам нагадали про законні надбавки: кому мають платити більше

Кому з пенсіонерів мають доплачувати (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Пенсіонери в Україні можуть отримувати більше грошей, якщо досягли певного віку. І чим більше років людині, тим більша доплата.

Кому і на скільки мають прибавляти - в матеріалі Styler далі.

Яким категоріям українців мають доплачувати

В Україні діє система доплат пенсіонерам, які досягли певного віку. Зокрема, більше можуть отримувати люди:

  • після 70 років
  • від 75 до 80 років
  • після 80 років

Скільки можна отримувати до щомісячної пенсії 

Розмір доплат залежить від того, скільки років людині:

  • після 70 років - 300 гривень
  • від 75 до 80 років - 456 гривень
  • старше  80 років - 579 гривень

Як швидко після досягнення певного віку почнуть доплачувати

Відомості на виплату пенсії на наступний місяць готуються заздалегідь - до початку виплатного періоду, який триває з 4 до 25 числа кожного місяця.

Відповідно щомісячно, перед початком нарахування, провадяться всі перерахунки пенсій на наступний виплатний період. Зокрема у зв’язку із встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 гривень пенсіонерам, які досягли 70 років.

Наприклад, якщо день народження у людини на початку місяця, то й доплату він отримає в цьому місяці. Але перша виплата буде неповною: з дати досягнення 70-річчя. А вже наступного місяця виплачується вся сума - 300 гривень.

Раніше ми писали, як пройти обов'язкову ідентифікацію пенсіонерам, щоб не перестали платити.

Також дізнайтеся, кому з українців виплатять одноразову допомогу у серпні 2023 року.

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пенсії в Україні