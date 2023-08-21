Украинским пенсионерам напомнили о законных надбавках: кому должны платить больше

Каким категориям украинцев должны доплачивать

В Украине действует система доплат пенсионерам, достигшим определенного возраста. В частности, больше могут получать люди:

после 70 лет

от 75 до 80 лет

после 80 лет

Сколько можно получать к ежемесячной пенсии

Размер доплат зависит от того, сколько лет человеку:

после 70 лет - 300 гривен

от 75 до 80 лет - 456 гривен

старше 80 лет - 579 гривен

Как быстро после достижения определенного возраста начнут доплачивать

Сведения на выплату пенсии на следующий месяц готовятся заранее - к началу выплатного периода, который длится с 4 до 25 числа каждого месяца.

Соответственно ежемесячно, перед началом начисления, производятся все перерасчеты пенсий на следующий период. В частности, в связи с установлением ежемесячной доплаты к пенсии в размере 300 гривен пенсионерам, достигшим 70 лет.

К примеру, если день рождения у человека в начале месяца, то и доплату он получит в этом месяце. Но первая выплата будет неполной: с даты достижения 70-летия. А уже в следующем месяце выплачивается вся сумма - 300 гривен.