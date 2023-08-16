Українським пенсіонерам додадуть по 4200 гривень щомісяця: кому саме

Що потрібно знати

Зокрема, з 1 липня 2023 року набули чинності зміни до законів України, якими врегульовано питання соціального захисту борців за незалежність України у XX столітті. А саме згідно із Законом від 29.05.2023 р. № 3113, у новій редакції викладено закони "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Кому належить надбавка

Надбавку отримають особи, визнані борцями за незалежність України, які комуністичним режимом були засуджені за їх переконання. Їм збільшать виплати на 4200 гривень щомісяця.

Така пенсія індексуватиметься щорічно у березні, починаючи з 2024 року, а це означає, що її розмір поступово зростатиме.

Пенсія за особливі заслуги призначають з дня звернення або з дня отримання права на неї, якщо звернення відбулося не пізніше ніж за 12 місяців з дня набуття такого права, але не раніше 1 липня 2023 року, на підставі підтверджуючої довідки регіональної комісії обласної державної адміністрації, згаданий вище статус особи.

Інші категорії громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, отримають розмір надбавки за схемою від 23% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також є й категорії громадян, яким скасовано виплати пенсії за особливі заслуги. Із Закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" прибрали статті, які визначали радянські звання та ордени основою призначення нових пенсій.