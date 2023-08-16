Украинским пенсионерам прибавят по 4200 гривен ежемесячно: кому именно

Украинским пенсионерам добавят ежемесячно по 4200 гривен. Но такие выплаты получат не все.

Что нужно знать

В частности, с 1 июля 2023 вступили в силу изменения в законы Украины, которыми урегулированы вопросы социальной защиты борцов за независимость Украины в XX веке. А именно согласно Закону от 29.05.2023 г. № 3113, в новой редакции изложены законы "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 годов".

Кому положена надбавка

Надбавку получат лица, признанные борцами за независимость Украины, которые коммунистическим режимом были осуждены за их убеждения. Им увеличат выплаты на 4200 гривен ежемесячно.

Такая пенсия будет индексироваться ежегодно в марте, начиная с 2024 года, а это значит, что ее размер будет постепенно расти.

Пенсия за особые заслуги назначают со дня обращения или со дня получения права на нее, если обращение состоялось не позднее 12 месяцев со дня приобретения такого права, но не ранее 1 июля 2023 года, на основании подтверждающей справки региональной комиссии областной государственной администрации, упомянутый выше статус личности.

Другие категории граждан, имеющие особые заслуги перед Украиной, получат размер надбавки по схеме в размере от 23% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также есть и категории граждан, которым отменены выплаты пенсии за особые заслуги. Из Закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" убрали статьи, которые определяли советские звания и ордена основой назначения новых пенсий.