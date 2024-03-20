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В українських школах можуть запровадити новий предмет: про що мова

В школах почнуть викладати новий предмет (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В школах України запускають нову ініціативу, яка покликана надихнути підлітків займатися волонтерською діяльністю. Згодом такий предмет, як "Волонтерство" може бути визнано, як додаткові години навчання, як це працює у багатьох країнах світу, включаючи Ізраїль.

Що відомо про нову освітню програму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Укрінформ.

Ця ініціатива нової програми дуже важлива, бо кожна дитина може бути корисною у допомозі ветеранам та іншим нужденним, при цьому усвідомлено присвячуючи свій час справі.

Волонтерство сприяє формуванню свідомого, активного та миролюбного патріотизму, при цьому закликаючи до захисту батьківщини. Також це допоможе розвивати лідерські якості, організаційні здібності, наполегливість та впевненість, а також підтримувати їхнє психічне та фізичне здоров’я під час війни

Крім цього, головною метою є включення волонтерства, що практикується школярами, до системи окремих годин навчання, починаючи з рівня додаткових позаурочних занять, але згодом із можливістю інтеграції до освітніх програм.

В школах пройдуть 45-хвилинні уроки, на яких досвідчені активісти та вчителі розкажуть, як маленькими кроками досягти значних результатів, та поділяться інструментами, що допоможуть школярам долучитися до волонтерського руху.

Ініціаторами проєкту є ГО «Українська волонтерська служба» та ГО «Рух Олександра Педана JuniorS» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Міністерства освіти і науки та Міністерства молоді та спорту.

Також буде оновлена програма "Захист України", де дітям будуть надавати необхідні знання, як діяти у воєнний час та чим можна допомогти країні при виникнення небезпеки. Нова програма буде суттєво відрізнятися від попередніх і буде цікава, як хлопчикам, так і дівчаткам.

 

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