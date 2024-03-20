В украинских школах могут ввести новый предмет: о чем речь

Эта инициатива новой программы очень важна, потому что каждый ребенок может быть полезен в помощи ветеранам и другим нуждающимся, при этом осознанно посвящая свое время делу.

Волонтерство способствует формированию сознательного, активного и миролюбивого патриотизма, при этом призывая к защите отечества. Это поможет развивать лидерские качества, организационные способности, настойчивость и уверенность, а также поддерживать их психическое и физическое здоровье во время войны.

Кроме этого, главной целью является включение практикуемого школьниками волонтерства в систему отдельных часов обучения, начиная с уровня дополнительных внеурочных занятий, но впоследствии с возможностью интеграции в образовательные программы.

В школах пройдут 45-минутные уроки, на которых опытные активисты и учителя расскажут, как маленькими шагами добиться значительных результатов и поделятся инструментами, которые помогут школьникам присоединиться к волонтерскому движению.

Инициаторами проекта являются ОО "Украинская волонтерская служба" и ОО "Движение Александра Педана JuniorS" при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Министерства образования и науки и Министерства молодежи и спорта.

Также будет обновлена программа "Защита Украины", где детям будут давать необходимые знания, как действовать в военное время и чем можно помочь стране при возникновении опасности. Новая программа будет существенно отличаться от предыдущих и будет интересна как мальчикам, так и девочкам.