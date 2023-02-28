В українських школах можуть з'явитися класи безпеки: що це та навіщо потрібне

Що таке класи безпеки

МОН рекомендує навчальним закладам створити класи безпеки з метою виховання в дітях культурної та безпечної поведінки. Ці класи повинні бути оснащеними відповідним технічним обладнанням і мати інтерактивні заняття для дітей.

Серед запропонованого Міністерством обладнання є:

телевізори

відеопроєктори

моторизований настінний екран для проєктора

акустичні системи

стенди з обпаленими предметами

магнітні дошки

маркерні дошки

мобільні симулятори пожежної безпеки

Заняття в класі безпеки на Миколаївщині (фото: ДСНС)

Для функціонування класів безпеки рекомендують використовувати класні кімнати, де можна вільно розмістити до 30 дітей. При цьому приміщення повинно бути зонально поділеним на такі зони:

зона перегляду відеоуроків та презентацій

зона пожежної безпеки

зона мінної безпеки

зона безпеки життєдіяльності

зона домедичної допомоги

зона психологічного розвантаження

ігрова зона для дітей молодшої вікової категорії

Навчання дітей планують проводити спільно з працівниками тих чи інших служб (ДСНС, медичні фахівці тощо).

Чи з'явилися вже класи безпеки

На Миколаївщині відкрили два перших класи безпеки, а зараз працюють над створенням третього. У класах в ігровій формі навчають дітей безпечної поведінки в умовах воєнного стану, пожежної та мінної безпеки.

У новостворених класах безпеки у Вознесенську та Первомайську діти вчаться реагувати на потенційну загрозу підозрілих предметів, що можуть виявитися вибухонебезпечними, відпрацьовують порядок дій під час повітряної тривоги.

Аналогічні заняття проводять у школах Одещини, Рівненщини, Кіровоградщини та Київщини.