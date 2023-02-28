В українських школах можуть з'явитися класи безпеки: що це та навіщо потрібне

У школах в Україні можуть з'явитися спеціальні класи безпеки для виховання дітей. Їхньою основною метою є створення середовища для культурної та безпечної поведінки дітей.
Відповідний наказ затвердили в Міністерстві освіти та науки.
МОН рекомендує навчальним закладам створити класи безпеки з метою виховання в дітях культурної та безпечної поведінки. Ці класи повинні бути оснащеними відповідним технічним обладнанням і мати інтерактивні заняття для дітей.
Серед запропонованого Міністерством обладнання є:
Заняття в класі безпеки на Миколаївщині (фото: ДСНС)
Для функціонування класів безпеки рекомендують використовувати класні кімнати, де можна вільно розмістити до 30 дітей. При цьому приміщення повинно бути зонально поділеним на такі зони:
Навчання дітей планують проводити спільно з працівниками тих чи інших служб (ДСНС, медичні фахівці тощо).
На Миколаївщині відкрили два перших класи безпеки, а зараз працюють над створенням третього. У класах в ігровій формі навчають дітей безпечної поведінки в умовах воєнного стану, пожежної та мінної безпеки.
У новостворених класах безпеки у Вознесенську та Первомайську діти вчаться реагувати на потенційну загрозу підозрілих предметів, що можуть виявитися вибухонебезпечними, відпрацьовують порядок дій під час повітряної тривоги.
Аналогічні заняття проводять у школах Одещини, Рівненщини, Кіровоградщини та Київщини.
Раніше ми розповідали, що в школах може з'явитися відеофіксація освітнього процесу.
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