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В украинских школах могут появиться классы безопасности: что это и зачем нужно

Что известно о классах безопасности в украинских школах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В школах Украины могут появиться специальные классы безопасности для воспитания детей. Их основная цель - создание среды для культурного и безопасного поведения детей.

Соответствующий указ был утвержден в Министерстве образования и науки.

Что такое классы безопасности

МОН рекомендует учебным заведениям создать классы безопасности для воспитания в детях культурного и безопасного поведения. Эти классы должны иметь соответствующее техническое оборудование и интерактивные занятия для детей.

Среди предлагаемого Министерством оборудования есть:

  • телевизоры
  • видеопроекторы
  • моторизированный настенный экран для проектора
  • акустические системы
  • стенды с обожженными предметами
  • магнитные доски
  • маркерные доски
  • мобильные симуляторы пожарной безопасности

Занятия в классе безопасности Николаевской области (фото: ГСЧС)

Для работы классов безопасности рекомендуют использовать классные комнаты, где можно свободно разместить до 30 детей. При этом помещение должно быть зонально разделенным на такие зоны:

  • зона просмотра видеоуроков и презентаций
  • зона пожарной безопасности
  • зона минной безопасности
  • зона безопасности жизнедеятельности
  • зона домедицинской помощи
  • зона психологической разгрузки
  • игровая зона для детей младшей возрастной категории

Обучение детей планируется проводить совместно с работниками тех или иных служб (ГСЧС, медицинские специалисты и т.п.).

Появились ли уже классы безопасности

В Николаевской области открыли два первых класса безопасности, а сейчас работают над созданием третьего. В классах в игровой форме обучают детей безопасному поведению в условиях военного положения, пожарной и минной безопасности.

В новых классах безопасности в Вознесенске и Первомайске дети учатся реагировать на потенциальную угрозу подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывоопасными, отрабатывают порядок действий во время воздушной тревоги.

Аналогичные занятия проводятся в школах Одесской, Ровенской, Кировоградской и Киевской областях.

Ранее мы говорили, что в школах может появиться видеофиксация образовательного процесса.

Читайте также, какие новые важные предметы появятся в расписании украинских школьников.

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дітиправила безопасности