В украинских школах могут появиться классы безопасности: что это и зачем нужно

В школах Украины могут появиться специальные классы безопасности для воспитания детей. Их основная цель - создание среды для культурного и безопасного поведения детей.
Соответствующий указ был утвержден в Министерстве образования и науки.
МОН рекомендует учебным заведениям создать классы безопасности для воспитания в детях культурного и безопасного поведения. Эти классы должны иметь соответствующее техническое оборудование и интерактивные занятия для детей.
Среди предлагаемого Министерством оборудования есть:
Занятия в классе безопасности Николаевской области (фото: ГСЧС)
Для работы классов безопасности рекомендуют использовать классные комнаты, где можно свободно разместить до 30 детей. При этом помещение должно быть зонально разделенным на такие зоны:
Обучение детей планируется проводить совместно с работниками тех или иных служб (ГСЧС, медицинские специалисты и т.п.).
В Николаевской области открыли два первых класса безопасности, а сейчас работают над созданием третьего. В классах в игровой форме обучают детей безопасному поведению в условиях военного положения, пожарной и минной безопасности.
В новых классах безопасности в Вознесенске и Первомайске дети учатся реагировать на потенциальную угрозу подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывоопасными, отрабатывают порядок действий во время воздушной тревоги.
Аналогичные занятия проводятся в школах Одесской, Ровенской, Кировоградской и Киевской областях.
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