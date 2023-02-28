В украинских школах могут появиться классы безопасности: что это и зачем нужно

В школах Украины могут появиться специальные классы безопасности для воспитания детей. Их основная цель - создание среды для культурного и безопасного поведения детей.

Соответствующий указ был утвержден в Министерстве образования и науки.

Что такое классы безопасности

МОН рекомендует учебным заведениям создать классы безопасности для воспитания в детях культурного и безопасного поведения. Эти классы должны иметь соответствующее техническое оборудование и интерактивные занятия для детей.

Среди предлагаемого Министерством оборудования есть:

телевизоры

видеопроекторы

моторизированный настенный экран для проектора

акустические системы

стенды с обожженными предметами

магнитные доски

маркерные доски

мобильные симуляторы пожарной безопасности

Занятия в классе безопасности Николаевской области (фото: ГСЧС)

Для работы классов безопасности рекомендуют использовать классные комнаты, где можно свободно разместить до 30 детей. При этом помещение должно быть зонально разделенным на такие зоны:

зона просмотра видеоуроков и презентаций

зона пожарной безопасности

зона минной безопасности

зона безопасности жизнедеятельности

зона домедицинской помощи

зона психологической разгрузки

игровая зона для детей младшей возрастной категории

Обучение детей планируется проводить совместно с работниками тех или иных служб (ГСЧС, медицинские специалисты и т.п.).

Появились ли уже классы безопасности

В Николаевской области открыли два первых класса безопасности, а сейчас работают над созданием третьего. В классах в игровой форме обучают детей безопасному поведению в условиях военного положения, пожарной и минной безопасности.

В новых классах безопасности в Вознесенске и Первомайске дети учатся реагировать на потенциальную угрозу подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывоопасными, отрабатывают порядок действий во время воздушной тревоги.

Аналогичные занятия проводятся в школах Одесской, Ровенской, Кировоградской и Киевской областях.