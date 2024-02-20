Українських підлітків у Польщі "атакувала" інтернет-зірка з собакою: подробиці конфлікту

Основне про конфлікт

16 лютого президентка Товариства польсько-українського примирення Кароліна Романовська повідомила у своєму Twitter, що "позавчора в центрі Любліна на трьох українських хлопців 15-16 років (членів молодіжного крила товариства) напав агресивно налаштований чоловік у жіночому вбранні".

За її словами, один із хлопців отримав кілька ударів по обличчю, іншого вкусив собака нападника, а третій у стані шоку намагався розібратися в ситуації та налагодити контакт із "темношкірим другом нападника, який, ймовірно, був під дією наркотиків".

Жінка уточнила, що напад стався "через те, що хлопці спілкувалися між собою українською мовою".

"Нападник, якого пізніше ідентифікували як агресивного трансвестита Рафалалу, намагаючись спровокувати ситуацію, почав записувати хлопців на відео, гнатися за ними з палицею, кричати, звинувачувати у крадіжці та закликати залишити Польщу", - розповіла авторка допису й оприлюднила відповідне відео.

Вона додала, що один з цих українських хлопців є сиротою та активним членом Товариства польсько-українського примирення.

Реакція правоохоронців

Дещо згодом у Центрі моніторингу расистської поведінки повідомили, що окружна прокуратура в Любліні та поліцейські Головного управління муніципальної поліції цього міста почали проводити слідчі дії.

Уточнюється, що спершу правоохоронці опитали підлітків, які засвідчили - Рафалала здійснила напад без жодних обґрунтованих причин.

За їхніми словами, транссексуалка буцімто наказала одному з хлопців стати перед нею на коліна й цілувати руки. Коли той відмовився, вона почала бити його по обличчю.

"Дедалі небезпечнішою виглядає справа транссексуалки на прізвисько "Рафалала", яка стосується дуже серйозних злочинів, пов'язаних із побиттям дитини та примушуванням до інших сексуальних дій", - наголосили в Центрі моніторингу.

Зазначається, що коли українські підлітки почали тікати, Рафалала почала їх переслідувати й кричати, що вони злодії (хоча в неї нічого не крали) - так вона намагалася спровокувати інших людей на вулиці зупинити хлопців.

"Поліція встановила камери відеоспостереження з місця злочину, тому можна буде дуже точно визначити перебіг подій", - додається у дописі.

У Центрі моніторингу расистської поведінки додали, що Рафалала зв'язалася з ними та "представила інший хід подій".

"Однак її версія нам не видається достовірною", - зауважили там.

Подробиці інциденту

Пізніше у коментарі Ukrayina.pl Романовська розповіла, що ще дізналася про конфлікт від хлопців.

За її словами, вони поверталися зі школи й побачили собаку, яка йшла без повідка та була схожою на відомого українського пса Патрона.

"Вони почали говорити про цю собаку українською мовою. Особа, яка напала на підлітків, побачила, що це хлопці з України, і це - найбільш імовірна причина інциденту", - вважає жінка.

Президентка Товариства польсько-українського примирення уточнила, що Рафалала "підійшла до молодшого з хлопців, два рази сильно вдарила його в обличчя та у вухо".

"Від удару у нього впала шапка та зламалися навушники", - додала вона.

Відомо також, що один з українських підлітків намагався поговорити з чоловіком, який був разом із Рафалалою.

"Він, найімовірніше, був під дією наркотиків. Контакту з ним було мало. А особа, яка заатакувала, сказала хлопцю просити вибачення. Він злякався і почав перепрошувати невідомо за що. Потім вона простягла руки, сказала, щоб він її поцілував і почала знімати", - поділилася деталями щодо інциденту Романовська.

Версію хлопців щодо нападу підтвердили пізніше й свідки події, що відгукнулись на допис у соцмережах.

"Це хлопці, які приїхали до Польщі через війну. Вони працюють у Товаристві польсько-українського примирення. Вони прибирають польські цвинтарі та меморіальні місця на Волині. Хлопці працюють на польсько-українське примирення. У них тут немає батьків", - доповнила свою розповідь пані Кароліна.

Насамкінець вона додала, що Рафалала не вперше на когось нападає.

"Вона агресивна. У неї вже кілька вироків. Я цього не пробачу і зроблю так, щоб це були останні діти, на яких вона нападає. Більше такого не може повторитися. Ми будемо боротися за хлопців і не допустимо такого типу поведінки", - підсумувала жінка.