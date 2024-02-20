Польща продовжила перебування українських біженців до кінця червня

Перебування українських біженців у Польщі продовжили до 30 червня цього року. Відповідний закон підписав президент Анджей Дуда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Президент Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, який, зокрема, продовжує термін легального перебування українських військових біженців до 30 червня 2024 року", - ідеться в повідомленні.

Закон ухвалено відповідно до рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2025 року. Серед іншого, закон передбачає продовження терміну легального перебування українських військових біженців до 30 червня цього року.

Згідно з чинними положеннями закону, перебування громадян України є законним, якщо вони прибули до Польщі в період із 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року.

Крім цього, документ вносить зміни, що збільшують до 28 місяців термін, протягом якого, зокрема, громадянину України, який здобув кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території держав-членів ЄС, може бути наданий дозвіл на провадження професійної діяльності лікаря або стоматолога та умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря або стоматолога.

Біженці у Польщі

Раніше повідомлялося, з якими проблемами стикаються українські біженці в Польщі. Багато українців бояться втратити житло та мають проблеми на роботі.

Крім того, скільки поляків підтримують продовження пільг для українців. Влада готується змінити програму підтримки.

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