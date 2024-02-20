Украинских подростков в Польше "атаковала" интернет-звезда с собакой: подробности конфликта

Основное о конфликте

16 февраля президент Общества польско-украинского примирения Каролина Романовская сообщила в своем Twitter, что "позавчера в центре Люблина на трех украинских парней 15-16 лет (членов молодежного крыла общества) напал агрессивно настроенный мужчина в женском наряде".

По ее словам, один из ребят получил несколько ударов по лицу, другого укусила собака нападающего, а третий в состоянии шока пыталась разобраться в ситуации и наладить контакт с "темнокожим другом нападающего, который, вероятно, был под действием наркотиков".

Женщина уточнила, что нападение произошло "из-за того, что ребята общались между собой на украинском языке".

"Нападающий, которого позже идентифицировали как агрессивного трансвестита Рафалалу, пытаясь спровоцировать ситуацию, начал записывать ребят на видео, гнаться за ними с палкой, кричать, обвинять в краже и призывать покинуть Польшу", - рассказала автор сообщения и обнародовала соответствующее видео.

Przedwczoraj, в центре Lublina, trhech ukraińskich chłopców w wieku 15-16 lat, członków młodzieżówki Stowarzyszenia Добавление Польско-Украинские, по-прежнему заатакованных przez agresywnebi. Jeden z chłopców zostal wielokrotnie uderzony w twarz, inny… pic.twitter.com/uyAb8bhBJw — Karolina Romanowska

Она добавила, что один из этих украинских ребят является сиротой и активным членом Общества польско-украинского примирения.

Реакция правоохранителей

Спустя некоторое время в Центре мониторинга расистского поведения сообщили, что окружная прокуратура в Люблине и полицейские Главного управления муниципальной полиции этого города начали проводить следственные действия.

Уточняется, что сначала правоохранители опросили подростков, которые засвидетельствовали - Рафалала совершила нападение без обоснованных причин.

По их словам, транссексуалка якобы приказала одному из ребят встать перед ней на колени и целовать руки. Когда тот отказался, она принялась избивать его по лицу.

"Все опаснее обстоит дело транссексуалки по прозвищу "Рафалала", которое касается очень серьезных преступлений, связанных с избиением ребенка и принуждением к другим сексуальным действиям", - подчеркнули в Центре мониторинга.

Отмечается, что когда украинские подростки начали убегать, Рафалала начала их преследовать и кричать, что они воры (хотя у нее ничего не воровали) - так она пыталась спровоцировать других людей на улице остановить ребят.

"Полиция установила камеры видеонаблюдения с места преступления, поэтому можно очень точно определить ход событий", - добавляется в сообщении.

POLICJA PRZESŁUCHAŁA CHŁOPCÓW - RAFALALA MIAŁA ИХ BIĆ PO TWARZY И ZMUSZAĆ DO INNYCH CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH



Справа с ужином транссексуальной кобиеты о pseudonimie "Rafalala" wygląda coraz bardziej groźnie, chodzi o bardzo poważne przestępstwa związane z biciem dęecka и… pic.twitter.com/MVCwWoHlFt — Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) February 18, 2024

В Центре мониторинга расистского поведения добавили, что Рафалала связалась с ними и "представила другой ход событий".

"Однако ее версия нам не кажется достоверной", - отметили там.

Подробности инцидента

Позже в комментарии Ukrayina.pl Романовская рассказала, что еще узнала о конфликте от ребят.

По ее словам, они возвращались из школы и увидели собаку, которая шла без поводка и была похожей на известного украинского пса Патрона.

"Они начали говорить об этой собаке на украинском языке. Лицо, напавшее на подростков, увидело, что это ребята из Украины, и это - наиболее вероятная причина инцидента", - считает женщина.

Президент Общества польско-украинского примирения уточнила, что Рафалала "подошла к младшему из ребят, два раза сильно ударила его в лицо и в ухо".

"От удара у него упала шапка и сломались наушники", - добавила она.

Известно также, что один из украинских подростков пытался поговорить с мужчиной, находившимся вместе с Рафалалой.

"Он, вероятнее всего, был под действием наркотиков. Контакта с ним было мало. А атаковавшая особа сказала парню просить прощения. Он испугался и начал извиняться неизвестно за что. Потом она протянула руки, сказала, чтобы он ее поцеловал и начала снимать", - поделилась деталями по поводу инцидента Романовская.

Версию ребят о нападении подтвердили позже и свидетели происшествия, отозвавшиеся на публикацию в соцсетях.

"Это ребята, которые приехали в Польшу из-за войны. Они работают в Обществе польско-украинского примирения. Они убирают польские кладбища и мемориальные места на Волыни. Ребята работают на польско-украинское примирение. У них здесь нет родителей", - дополнила свой рассказ пани Королина.

В заключение она добавила, что Рафалала не в первый раз на кого-то нападает.

"Она агрессивная. У нее уже несколько приговоров. Я этого не прощу и сделаю так, чтобы это были последние дети, на которых она нападает. Больше такого не может повториться. Мы будем бороться за ребят и не допустим такого типа поведения", - подытожила женщина.