В українських магазинах змінились ціни на сіль: скільки зараз коштує

Під кінець вересня в Україні дещо здешевшали деякі продукти. Ціна на морську харчову сіль протягом серпня-вересня зменшилась майже на 50 копійок
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дані сайту "Мінфін".
Середня ціна на цей продукт у вересні становить 31,37 грн/кг, тоді як у минулому місяці вартість була 31,81 гривні. У липні в середньому морська харчова сіль коштувала 32,91 грн/кг.
Ціни на харчову морську сіль в Україні (скриншот: index.minfin.com.ua)
У популярних українських супермаркетах ціни на морську сіль зараз такі:
В супермаркетах також дещо змінились і ціни на популярні спеції, цукор та крупи:
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