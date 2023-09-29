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В українських магазинах змінились ціни на сіль: скільки зараз коштує

Ціни на сіль в Україні змінились (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Під кінець вересня в Україні дещо здешевшали деякі продукти. Ціна на морську харчову сіль протягом серпня-вересня зменшилась майже на 50 копійок

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дані сайту "Мінфін".

Які зараз ціни

Середня ціна на цей продукт у вересні становить 31,37 грн/кг, тоді як у минулому місяці вартість була 31,81 гривні. У липні в середньому морська харчова сіль коштувала 32,91 грн/кг.

Ціни на харчову морську сіль в Україні (скриншот: index.minfin.com.ua)

У популярних українських супермаркетах ціни на морську сіль зараз такі:

  • Varus - 28,80 грн/кг
  • Megamarket - 37,60 грн/кг
  • Auchan - 33,70 грн/кг
  • Novus - 34,99 грн/кг

Ціна на сіль в Novus (скриншот: novus.zakaz.ua)

Ціна на сіль в Auchan (скриншот: auchan.ua)

Ціна на сіль в Megamarket (скриншот: megamarket.zakaz.ua)

Ціна на сіль в Varus (скриншот: varus.ua)

 

Що з цінами на цукор та спеції

В супермаркетах також дещо змінились і ціни на популярні спеції, цукор та крупи:

  • цукор кристалічний - 34,40 грн/кг
  • перець чорний горошок - 15,07 грн/20г
  • приправи до шашлику - 8,21 грн/20г
  • гречка - 37,75 грн/кг
  • рис довгий - 79,43 грн/кг
  • рис круглий - 82,75 грн/кг
  • пшоно - 33,90 грн/кг

Раніше ми повідомляли, що в українських магазинах на 26% подорожчав популярний овоч.

Також ми писали, які продукти восени злетять у ціні, а якими товарами не варто запасатися.

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сільЦіни на продукти