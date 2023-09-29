В украинских магазинах изменились цены на соль: сколько сейчас стоит

К концу сентября в Украине несколько подешевели некоторые продукты. Цена на морскую пищевую соль в течение августа-сентября уменьшилась почти на 50 копеек
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные сайта "Минфин".
Средняя цена этого продукта в сентябре составляет 31,37 грн/кг, тогда как в прошлом месяце стоимость была 31,81 гривны. В июле в среднем морская пищевая соль стоила 32,91 грн/кг.
Цены на пищевую морскую соль в Украине (скриншот: index.minfin.com.ua)
В популярных украинских супермаркетах цены на морскую соль сейчас таковы:
В супермаркетах также изменились и цены на популярные специи, сахар и крупы:
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