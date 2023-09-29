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В украинских магазинах изменились цены на соль: сколько сейчас стоит

Цены на соль в Украине изменились (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

К концу сентября в Украине несколько подешевели некоторые продукты. Цена на морскую пищевую соль в течение августа-сентября уменьшилась почти на 50 копеек

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные сайта "Минфин".

Какие сейчас цены

Средняя цена этого продукта в сентябре составляет 31,37 грн/кг, тогда как в прошлом месяце стоимость была 31,81 гривны. В июле в среднем морская пищевая соль стоила 32,91 грн/кг.

Цены на пищевую морскую соль в Украине (скриншот: index.minfin.com.ua)

В популярных украинских супермаркетах цены на морскую соль сейчас таковы:

  • Varus - 28,80 грн/кг
  • Megamarket - 37,60 грн/кг
  • Auchan - 33,70 грн/кг
  • Novus - 34,99 грн/кг

Цена на соль в Novus (скриншот: novus.zakaz.ua)

Цена на соль в Auchan (скриншот: auchan.ua)

Цена на соль в Megamarket (скриншот: megamarket.zakaz.ua)

Цена на соль в Varus (скриншот: varus.ua)

 

Что с ценами на сахар и специи

В супермаркетах также изменились и цены на популярные специи, сахар и крупы:

  • сахар кристаллический - 34,40 грн/кг
  • перец черный горошек - 15,07 грн/20г
  • приправы к шашлыку - 8,21 грн/20г
  • гречка - 37,75 грн/кг
  • рис длинный - 79,43 грн/кг
  • рис круглый - 82,75 грн/кг
  • пшено - 33,90 грн/кг

Ранее мы сообщали, что в украинских магазинах на 26% подорожал популярный овощ.

Также мы писали, какие продукты осенью взлетят в цене, а какими товарами не стоит запасаться.

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