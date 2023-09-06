В українських магазинах оновили цінники на популярний овоч: скільки тепер коштує

Які зараз ціни

На сьогодні кілограм цього овоча, без якого не обійдеться приготування українського борщу, в середньому коштує 8,99 грн/кг. Зокрема:

Auchan - 8,60 грн/кг

Metro - 8,84 грн/кг

Varus - 8,50 грн/кг

Megamarket - 9,90 грн/кг

АТБ - 9,29 грн/кг

Novus - 8,59 грн/кг

Ціна на буряк у Novus

Ціна на буряк у Metro

Ціна на буряк у Varus

Додамо, що у липні кілограм овоча коштував 12,86 грн. А за молодий буряк потрібно було заплатити у липні 15,03 грн.

Ціни на буряк в Україні (інфографіка: Мінфін)

Аналітики прогнозують, що ціни на буряк та інші овочі зростуть, але здорожчання буде практично непомітним та не перевищить 5%.

Причина полягає в тому, що сезон овочів добігає кінця.

Що з цінами на інші овочі та фрукти

Ціни оновились і на інші популярні овочі. Зараз в супермаркетах доведеться заплатити приблизно такі суми: