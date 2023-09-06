В українських магазинах оновили цінники на популярний овоч: скільки тепер коштує

В Україні зменшились ціни на буряк. Зараз кілограм цього овочу коштує в середньому коштує майже на 4 грн менше.
Ми проаналізували ціни в супермаркетах і розповідаємо, як змінилася вартість буряка на полицях популярних магазинів.
На сьогодні кілограм цього овоча, без якого не обійдеться приготування українського борщу, в середньому коштує 8,99 грн/кг. Зокрема:
Ціна на буряк у Novus
Ціна на буряк у Metro
Ціна на буряк у Varus
Додамо, що у липні кілограм овоча коштував 12,86 грн. А за молодий буряк потрібно було заплатити у липні 15,03 грн.
Ціни на буряк в Україні (інфографіка: Мінфін)
Аналітики прогнозують, що ціни на буряк та інші овочі зростуть, але здорожчання буде практично непомітним та не перевищить 5%.
Причина полягає в тому, що сезон овочів добігає кінця.
Ціни оновились і на інші популярні овочі. Зараз в супермаркетах доведеться заплатити приблизно такі суми:
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