В украинских магазинах обновили ценники на популярный овощ: сколько теперь стоит

Какие сейчас цены

На сегодняшний день килограмм этого овоща, без которого не обойдется приготовление украинского борща, в среднем стоит 8,99 грн/кг. В частности:

Auchan - 8,60 грн/кг

Metro - 8,84 грн/кг

Varus - 8,50 грн/кг

Megamarket - 9,90 грн/кг

АТБ - 9,29 грн/кг

Novus - 8,59 грн/кг

Цена на свеклу в Novus

Цена на свеклу в Metro

Цена на свеклу в Varus

Добавим, что в июле килограмм овоща стоил 12,86 грн. А за молодую свеклу нужно было заплатить в июле 15,03 грн.

Цены на свеклу в Украине (инфографика: Минфин)

Аналитики прогнозируют, что цены на свеклу и другие овощи возрастут, но подорожание будет практически незаметным и не превысит 5%.

Причина заключается в том, что сезон овощей подходит к концу.

Что с ценами на другие овощи и фрукты

Цены обновились и на другие популярные овощи. Сейчас в супермаркетах придется заплатить примерно такие суммы: