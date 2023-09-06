В украинских магазинах обновили ценники на популярный овощ: сколько теперь стоит

В Украине снизились цены на свеклу. Сейчас килограмм этого овоща стоит в среднем почти на 4 грн меньше.
Мы проанализировали цены в супермаркетах и рассказываем, как изменилась стоимость свеклы на полках популярных магазинов.
На сегодняшний день килограмм этого овоща, без которого не обойдется приготовление украинского борща, в среднем стоит 8,99 грн/кг. В частности:
Цена на свеклу в Novus
Цена на свеклу в Metro
Цена на свеклу в Varus
Добавим, что в июле килограмм овоща стоил 12,86 грн. А за молодую свеклу нужно было заплатить в июле 15,03 грн.
Цены на свеклу в Украине (инфографика: Минфин)
Аналитики прогнозируют, что цены на свеклу и другие овощи возрастут, но подорожание будет практически незаметным и не превысит 5%.
Причина заключается в том, что сезон овощей подходит к концу.
Цены обновились и на другие популярные овощи. Сейчас в супермаркетах придется заплатить примерно такие суммы:
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