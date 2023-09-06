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В украинских магазинах обновили ценники на популярный овощ: сколько теперь стоит

В Украине снизились цены на свеклу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине снизились цены на свеклу. Сейчас килограмм этого овоща стоит в среднем почти на 4 грн меньше.

Мы проанализировали цены в супермаркетах и рассказываем, как изменилась стоимость свеклы на полках популярных магазинов.

Какие сейчас цены

На сегодняшний день килограмм этого овоща, без которого не обойдется приготовление украинского борща, в среднем стоит 8,99 грн/кг. В частности:

  • Auchan - 8,60 грн/кг
  • Metro - 8,84 грн/кг
  • Varus - 8,50 грн/кг
  • Megamarket - 9,90 грн/кг
  • АТБ - 9,29 грн/кг
  • Novus - 8,59 грн/кг

Цена на свеклу в Novus

Цена на свеклу в Metro

Цена на свеклу в Varus

Добавим, что в июле килограмм овоща стоил 12,86 грн. А за молодую свеклу нужно было заплатить в июле 15,03 грн.

Цены на свеклу в Украине (инфографика: Минфин)

Аналитики прогнозируют, что цены на свеклу и другие овощи возрастут, но подорожание будет практически незаметным и не превысит 5%.

Причина заключается в том, что сезон овощей подходит к концу.

Что с ценами на другие овощи и фрукты

Цены обновились и на другие популярные овощи. Сейчас в супермаркетах придется заплатить примерно такие суммы:

  • капуста молодая - 29,90 грн/кг
  • картофель - 10,03 грн/кг
  • лук репчатый - 11,96 грн/кг
  • морковь - 11,30 грн/кг
  • огурцы - 19,99 грн/кг
  • перец болгарский желтый - 127 грн/кг
  • помидоры красные - 33,74 грн/кг
  • чеснок - 133,70 грн/кг
  • апельсин - 78,65 грн/кг
  • бананы - 39,92 грн/кг
  • лимон - 74,49 грн/кг
  • яблоки украинские - 23,66 грн/кг
  • клубника - 239,10 грн/кг

Ранее мы сообщали, что в Украине увеличились цены на мясо.

Также читайте, сколько сейчас стоит алкоголь в Украине.

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Цены на продуктысвекла