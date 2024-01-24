В українських консервах виявили інфекцію, яка викликає параліч та судоми

Які консерви викликали ботулізм

Зазначається, що у мешканця Фастівського району Київської області виявили ботулізм. Лікарі повязують інфекцію з вживанням рибної консерви "Тунець у власному соку".

Потерпілий сказав, що консерви купив в одній з торговельних мереж столиці.

З 19 січня Головним управлінням розпочато позаплановий захід державного нагляду (контролю) операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції з відбором зразків для лабораторного дослідження.

Цей харчовий продукт знято з реалізації до отримання результатів лабораторних досліджень. Вжито усіх заходів щодо безпеки та унеможливлення загрози для здоров`я споживачів зазначеної харчової продукції.

Який саме бренд виробляв консерви - поки не повідомляють.

Чим небезпечний ботулізм

Зараження людини ботулізмом відбувається при вживанні продуктів тваринного і рослинного походження, забруднених клостридіями фруктів і овочів; неправильно консервованих продуктів; через ковбаси, шинку, копчену рибу.

У останні роки у виникненні ботулізму не останню роль відіграють консервовані в домашніх умовах гриби.

Симптоми ботулізму можуть спостерігатись від кількох годин до кількох днів після впливу бактерій, які є збудниками ботулізму, або їх токсинів.

Спочатку відмічаються такі клінічні прояви, як нудота, блювота, шлункові спазми, судоми діарея або закреп.

В подальшому виникає параліч, який поширюється по тілу від голови до ніг.