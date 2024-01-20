В Україну завезли чай, який викликає судоми, параліч та смерть: що відомо

В Україну завезли небезпечний чай. Товар містить пестициди, він може викликати судоми та параліч. Мало того, чай здатний призвести до смерті людини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook-сторінки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

В Україну завезли отруйний чай - деталі

У повідомленні йдеться про те, що з Німеччини було експортовано чайні суміші, у яких є жасмин з Китаю. Саме у висушених квітах було знайдено залишки пестицидів, такі як хлорпірифос.

За інформацією ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, в Україні цю суміш отримало ТОВ "Світ чаю". Нині небезпечний чай не має потрапити у продаж. Але українців закликають повідомляти, якщо вони побачать такий продукт на полицях магазинів.

Отруйний чай завезли в Україну (скріншот)

Чим небезпечний чай з пестицидами

Також спеціалісти розповіли, чому чай з жасмином, який обробляли небезпечними речовинами, не варто вживати. Пестициди здатні викликати жахливі наслідки.

"За даними Американської академії педіатрії, пренатальний вплив хлорпірифосу спричиняє меншу вагу дитини при народженні, зниження рівня IQ, втрату робочої пам'яті, порушення уваги та затримку розвитку моторики", - розповіли у Держпродспоживслужбі.

"Хлорпірифос також може спричиняти гостре отруєння пестицидами і призводити до судом, паралічу дихання та інколи смерті", - додали в установі.