В украинских консервах обнаружили инфекцию, вызывающую паралич и судороги

Какие консервы вызывали ботулизм

У жителя Фастовского района Киевской области обнаружили ботулизм. Врачи связывают инфекцию с употреблением рыбной консервы "Тунец в собственном соку".

Пострадавший сказал, что консервы купил в одной из торговых сетей столицы.

С 19 января Главным управлением начата внеплановая мера государственного надзора (контроля) операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции с отбором образцов для лабораторного исследования.

Этот продукт снят с реализации до получения результатов лабораторных исследований. Приняты все меры по безопасности и предотвращению угрозы для здоровья потребителей указанной пищевой продукции.

Какой именно бренд производил консервы - пока не сообщают.

Чем опасен ботулизм

Заражение человека ботулизмом происходит при употреблении продуктов животного и растительного происхождения, загрязненных клостридиями фруктов и овощей; неправильно консервированных продуктов; через колбасы, ветчину, копченую рыбу.

В последние годы в возникновении ботулизма не последнюю роль играют консервированные в домашних условиях грибы.

Симптомы ботулизма могут наблюдаться от нескольких часов до нескольких дней после воздействия бактерий, являющихся возбудителями ботулизма, или их токсинов.

Вначале отмечаются такие клинические проявления, как тошнота, рвота, желудочные спазмы, судороги диарея или запор.

В дальнейшем возникает паралич, распространяющийся по телу от головы до ног.