На українських АЗС автогаз злетів у ціні: скільки зараз коштує пальне

Скільки зараз коштує пальне?

Середня ціна на скраплений газ у період з 3 жовтня по 1 листопада у мережах АЗС збільшилася на 8%. Це 2,17 гривні, тобто в середньому газ коштує майже 29 гривень за літр.

Станом на зараз середня ціна на пальне в Україні становить 28,41 гривні за літр.

Здорожчання пального є очікуваним і прогнозованим (фото: pixabay.com)

Які ціни на заправках на газ в Україні?

Якщо ви заправляєтеся на Укрнафті, то там газ обійдеться за 27,9 гривні за літр. На станціях KLO і Socar продукт здорожчав коштує по 29 гривень.

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав до 28 і 29 гривень за літр відповідно. Крім того, до трьох гривень відбулося здорожчання нафтопродукту і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo. Тепер газ там коштує майже 29 гривень.

Найдешевшим газом можна заправитися в Mango. Там за літр ви віддасте лише 27,52 порівняно з іншими мережевими АЗС. А найдорожчий газ продають на Нефтеку за 29,5 гривень за літр.