Українські зірки, яких ми втратили у 2024 році

Віталій Білоножко

На початку 2024 року не стало Віталія Білоножка - легендарного виконавця української естради, народного артиста України та засновника Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець".

Віталій Білоножко (кадр з відео)

Його стан здоров’я значно погіршився через багаторічну боротьбу із цукровим діабетом.

Дмитро Капранов

У 2024 році Україна попрощалася з видатним публіцистом, письменником, видавцем і активним громадським діячем Дмитром Капрановим. Причиною його смерті стали серцеві проблеми. Його брат Віталій, хоч і важко переживає втрату, продовжує працювати, присвячуючи свої зусилля і пам’яті Дмитра, і спільним проєктам.

Дмитрий Капранов (фото: facebook.com/radioNV.ua)

Богдан Козак

28 травня цього року у віці 83 років відійшов у вічність народний артист України. Його життя було тісно пов’язане з Національним театром імені Марії Заньковецької, де він багато років працював актором.

Богдан Козак (фото: t.me/kozytskyy_maksym_official)

Також він передавав свій досвід студентам Львівського національного університету імені Івана Франка. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка запам’ятався ролями у фільмах "Хазяїн", "Павло Полуботок", "Час збирати каміння" та багатьох інших.

Богдан Сташків

7 жовтня помер Народний артист Богдан Сташків, який трагічно загинув у ДТП. Під час поїздки на Закарпаття артист не впорався з керуванням автомобіля, з’їхав на узбіччя, і машина перекинулася. Внаслідок серйозних травм 67-річний Сташків помер на місці події.

Богдан Сташків загинув (фото: facebook Світлана Оніщук)

Ірина Фаріон

19 липня було здійснено напад на відому мовознавицю Ірину Фаріон. Невідомий зловмисник завдав їй смертельного поранення, вистреливши в голову. Медики робили все можливе, щоб врятувати життя жінки, але їхні зусилля виявилися марними. Ірина Фаріон померла у віці 60 років.

Ірина Фаріон (Getty Images)

Валерій Бассель

Відомий український актор театру й кіно, театральний режисер і заслужений артист України Валерій Бассель помер 8 вересня у віці 85 років.

Валерій Бассель (фото, Кіноріум)

В'ячеслав Узелков

9 листопада стало трагічним днем для світу спорту - пішов з життя відомий український боксер В'ячеслав Узелков. Його серце зупинилося у віці 45 років в одній із лікарень Вінниці. Основними причинами смерті стали серйозні проблеми зі здоров’ям: хвороби серця, численні тромби, а також гангрена, що почала розвиватися в нозі. Поховали спортсмена 11 листопада у рідному місті Вінниці.

В'ячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Яків Ткаченко

Зірка фільму "Довбуш" Яків Ткаченко загинув на фронті у грудні. Він став на захист України ще в перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Яків Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)