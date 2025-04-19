Українські зірки, які засвітились у світовому кіно: деякі імена вас здивують

Голлівуд рясніє зірками з українським корінням. Проте є й ті, хто, здобувши популярність вдома, зміг заявити про себе на світовій кіноарені.

Олександр Рудинський - "Агентство" та "Камінь, ножиці, папір"

Український актор театру і кіно, який родом з Миколаєва, у свої 28 років може похизуватися не лише прекрасною кар'єрою на Батьківщині, а й за її межами. За останні роки він встиг засвітитися в шпигунському трилері "Агенство", де зіграв роль українського солдата Сашка Бутенка. А також - виконав головну роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір", який отримав нагороду BAFTA. Стрічка заснована на реальних подіях, а її сюжет розгортається на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.



Мішель Андраде - "Корона"

Українська співачка болівійського походження потрапила до проєкту Netflix. Вона втілила роль покоївки Б'янки у 2 епізоді 6 сезону серіалу. Дія розгортається на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда. Героїня Мішель отримує дзвінок від шейха. Чоловік намагається дізнатися, чи ночували його син Доді та принцеса Діана разом у каюті. Знімання проходили на острові Майорка в Іспанії у 2022 році.

Аліна Гросу - в серіалі про Менендесів

Артистка додала до своєї біографії цікавий факт, з'явившись в одному з епізодів серіалу від Netflix. Дія розгортається у залі суду. Гросу можна побачити на екрані протягом 5 секунд. Вона грає одну з глядачок, яка спостерігає за судовим процесом над братами Менендес.



Вєрка Сердючка - "Шпигунка"

Легендарна артистка, яку втілює Андрій Данилко, теж дісталася Голлівуду! У 2015 році вона з'явилася в американському комедійному бойовику "Шпигунка". В епізодичній ролі зірка виконала свою культову пісню "Dancing Lasha Tumbai" з "Євробачення 2007", поки головні герої в хаосі намагалися розібратися зі своїми справами. Вєрка тоді навіть відвідала прем'єру в Нью-Йорку, де позувала з акторами фільму Меліссою Маккарті, Джейсоном Стейтемом та Джудом Лоу.



Іванна Сахно - "Асока" і не тільки

Шлях акторки розпочинався в українських проєктах, а сьогодні вона - частина голлівудського світу. Іванна прославилася на Батьківщині участю в серіалі "Леся+Рома" та художньому фільмі "Іван Сила", який вийшов у 2013 році. В США вона підкорила глядачів ролями у стрічках "Тихоокеанський рубіж: Повстання", "Шпигун, який мене кинув", "Пік страху" і "Асока" (2023), де зіграла Шін Гаті - персонажа нового покоління з всесвіту "Мандалорця". Також вона візьме участь у науковому-фантастичному фільмі жахів "M3GAN 2.0".



Джамала на Netflix

Джамалу запросили зіграти себе в фільмі "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga". У зірковій комедії 2020 року від Netflix артистка познайомилася з Віллом Ферреллом і Рейчел Макадамс, які зіграли головні ролі. Цікаво, що режисер стрічки Девід Добкін особисто написав співачці, наголосивши, що вона - "душа Євробачення".