5 українських зірок, які вирвалися з аб'юзивних стосунків і стали щасливими

Кажанна

Заради коханого, з яким була чотири роки, артистка пожертвувала театром та переїхала в інше місто. Хлопець булив її за зовнішність та проявляв надмірний контроль. Навіть забороняв спілкуватися з друзями. Він постійно змушував дівчину сумніватися у своїх талантах. Водночас маніпулював обіцянками спільного майбутнього. Зрештою вона змогла вирватися з цих стосунків.

Кажанна (фото: instagram.com/kazhanna_)

Анна Трінчер

На долю зірки випало кілька токсичних партнерів. До шлюбу з блогером Волошиним вона мала досвід морального та фізичного аб’юзу.

Ці стосунки тривали близько трьох місяців і стали важким періодом, але водночас важливим уроком. Зірка обіцяла, що більше ніколи не дозолить подібному з собою статися. Проте вже після розлучення знову натрапила на негідного чоловіка, але й з цих стосунків змогла вирватися.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Даша Астаф'єва

Екскоханий Даші не поважав себе та своє оточення, а з часом почав "ламати" її енергію. Ставши опорою для такого чоловіка, вона лише втрачала. А він ще більше себе ненавидів та перекладав провину на партнерку, щоб та "опустилася до його рівня".

Після такого досвіду співачка закликала жінок не ігнорувати тривожні сигнали та шукати підтримки, аби не втратити себе.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Олеся Жураківська

У єдиному шлюбі акторка опинилася в складних стосунках, внаслідок яких у неї почалися "психічні зміни". Спочатку кохання нагадувало казку, але з часом перетворилися у постійні ревнощі та психологічний тиск. Страх та пригнічення були настільки сильними, що виникали страшні думки.

На щастя, чоловік вирішив розірвати зв’язок. Зірка порадила усім жінкам не затримуватися в аб'юзивних стосунках і покладатися виключно на себе. Згодом вона знову змогла відкрити серце новим почуттям.

Олеся Жураківська (instagram.com/zhurakivska_olesya)

Ксенія Мішина

Акторка пережила складні стосунки з батьком свого сина Платона. Чоловік проявляв психологічний аб'юз. Почав гірше ставитися до неї після вагітності. Як з'ясувалося, він злякався відповідальності. Після розставання навіть проявляв фізичну агресію.

Мішина дала шанс колишньому побачитися з хлопчиком, коли він виявив таке бажання після початку повномасштабного вторгнення. Проте скоро зрозуміла: він не змінився і має інші мотиви.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, раніше співак Ігор Целип поділився, що став жертвою аб’юзу з боку жінки. Він пройшов через психологічний тиск та маніпуляції, але знайшов власний шлях до зцілення.